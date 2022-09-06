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Глава комитета Госдумы рассказал, что обозначат в проекте о северном заводе

Глава комитета Госдумы рассказал, что обозначат в проекте о северном заводе - РИА Новости, 06.09.2022

Глава комитета Госдумы рассказал, что обозначат в проекте о северном заводе

Глава комитета Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов рассказал, что в законопроекте о северном завозе будет обозначено федеральное звено РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T04:23

2022-09-06T04:23

2022-09-06T04:23

госдума рф

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глава комитета Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов рассказал, что в законопроекте о северном завозе будет обозначено федеральное звено - координатор, который будет мониторить весь процесс, в комитете считают, что это должно быть Минвостокразвития.В апреле глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что подготовку законопроекта о специальном завозе товаров в Арктику, который разрабатывается министерством по поручению президента РФ, планируется завершить до осени, позже сенатор Александр Акимов сказал, что документ должен быть внесен в Госдуму и принят в осеннюю сессию.Также он отметил, что в комитете считают, что эти функции может и должно выполнять Минвостокразвития РФ."Законопроектом предлагается схема разграничения полномочий. Очень важно, чтобы на различных уровнях полномочия не дублировали друг друга и, соответственно не была размыта ответственность. Из этого мы будем исходить при дальнейшей работе над законопроектом", - рассказал парламентарий.Также он отметил, что законопроектом предписывается создание стратегического запаса грузов жизнеобеспечения, это является вопросом не только продовольственной, но и национальной безопасности. Кроме того, Харитонов сообщил, что в проекте прописывается содержание в нормативном состоянии объектов опорной сети транспортно-логистической инфраструктуры.С учетом разграничения полномочий и многообразия форм собственности ответственность за такое содержание совершенно логично ложится на собственника соответствующего объекта, считает политик.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

госдума рф, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика