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Глава комитета Госдумы рассказал, что обозначат в проекте о северном заводе - РИА Новости, 06.09.2022
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Глава комитета Госдумы рассказал, что обозначат в проекте о северном заводе
Глава комитета Госдумы рассказал, что обозначат в проекте о северном заводе - РИА Новости, 06.09.2022
Глава комитета Госдумы рассказал, что обозначат в проекте о северном заводе
Глава комитета Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов рассказал, что в законопроекте о северном завозе будет обозначено федеральное звено РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T04:23
2022-09-06T04:23
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глава комитета Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов рассказал, что в законопроекте о северном завозе будет обозначено федеральное звено - координатор, который будет мониторить весь процесс, в комитете считают, что это должно быть Минвостокразвития.В апреле глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что подготовку законопроекта о специальном завозе товаров в Арктику, который разрабатывается министерством по поручению президента РФ, планируется завершить до осени, позже сенатор Александр Акимов сказал, что документ должен быть внесен в Госдуму и принят в осеннюю сессию.Также он отметил, что в комитете считают, что эти функции может и должно выполнять Минвостокразвития РФ."Законопроектом предлагается схема разграничения полномочий. Очень важно, чтобы на различных уровнях полномочия не дублировали друг друга и, соответственно не была размыта ответственность. Из этого мы будем исходить при дальнейшей работе над законопроектом", - рассказал парламентарий.Также он отметил, что законопроектом предписывается создание стратегического запаса грузов жизнеобеспечения, это является вопросом не только продовольственной, но и национальной безопасности. Кроме того, Харитонов сообщил, что в проекте прописывается содержание в нормативном состоянии объектов опорной сети транспортно-логистической инфраструктуры.С учетом разграничения полномочий и многообразия форм собственности ответственность за такое содержание совершенно логично ложится на собственника соответствующего объекта, считает политик.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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госдума рф, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика
Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Экономика
04:23 06.09.2022
 
Глава комитета Госдумы рассказал, что обозначат в проекте о северном заводе

Харитонов заявил, что в проекте о северном завозе будет федеральный координатор процесса

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глава комитета Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов рассказал, что в законопроекте о северном завозе будет обозначено федеральное звено - координатор, который будет мониторить весь процесс, в комитете считают, что это должно быть Минвостокразвития.
В апреле глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что подготовку законопроекта о специальном завозе товаров в Арктику, который разрабатывается министерством по поручению президента РФ, планируется завершить до осени, позже сенатор Александр Акимов сказал, что документ должен быть внесен в Госдуму и принят в осеннюю сессию.
"Включение в процесс федерального звена. Его откровенно не хватало. И это не номинальный, а понятный участник – федеральный координатор, орган исполнительной власти, который будет мониторить весь процесс от планирования до осуществления самого завоза", - рассказал Харитонов, выступая на Восточном экономическом форуме.
Также он отметил, что в комитете считают, что эти функции может и должно выполнять Минвостокразвития РФ.
"Законопроектом предлагается схема разграничения полномочий. Очень важно, чтобы на различных уровнях полномочия не дублировали друг друга и, соответственно не была размыта ответственность. Из этого мы будем исходить при дальнейшей работе над законопроектом", - рассказал парламентарий.
Также он отметил, что законопроектом предписывается создание стратегического запаса грузов жизнеобеспечения, это является вопросом не только продовольственной, но и национальной безопасности. Кроме того, Харитонов сообщил, что в проекте прописывается содержание в нормативном состоянии объектов опорной сети транспортно-логистической инфраструктуры.
С учетом разграничения полномочий и многообразия форм собственности ответственность за такое содержание совершенно логично ложится на собственника соответствующего объекта, считает политик.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Морской порт - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Госдума РФДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Экономика
 
 
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