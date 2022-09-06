Рейтинг@Mail.ru
В МЧС подтвердили ликвидацию крупного природного пожара в Оренбуржье - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/pozhar-1814816057.html
В МЧС подтвердили ликвидацию крупного природного пожара в Оренбуржье
В МЧС подтвердили ликвидацию крупного природного пожара в Оренбуржье - РИА Новости, 06.09.2022
В МЧС подтвердили ликвидацию крупного природного пожара в Оренбуржье
Крупный природный пожар на востоке Оренбургской области удалось полностью потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России во вторник. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:22
2022-09-06T13:43
оренбургская область
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813063118_0:73:3101:1817_1920x0_80_0_0_402006f6bd10952261d5ad0796238a63.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Крупный природный пожар на востоке Оренбургской области удалось полностью потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России во вторник.Усилившийся ночью ветер существенно осложнял тушение, с огнем приходилось бороться круглосуточно. Привлекались более 160 человек и порядка 55 единиц техники."В 13.00 мск пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.На территории Оренбургской области из-за угрозы распространения природных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.С 1 сентября пожары были зарегистрированы в лесах и степях региона. Сообщалось, что общая площадь возгораний составляет 43 тысячи гектаров. Спасатели 4 сентября, в воскресенье, сообщали о ликвидации 15 тысяч гектаров природного пожара. К тушению привлекалась авиация.
https://ria.ru/20220906/pozhar-1814736889.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
2022-09-06T13:22
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813063118_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8b3692960432947b065cfcaca7ee0d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Оренбургская область, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
13:22 06.09.2022 (обновлено: 13:43 06.09.2022)
 
В МЧС подтвердили ликвидацию крупного природного пожара в Оренбуржье

В МЧС сообщили о ликвидации крупного природного пожара на востоке Оренбургской области

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Крупный природный пожар на востоке Оренбургской области удалось полностью потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России во вторник.
Усилившийся ночью ветер существенно осложнял тушение, с огнем приходилось бороться круглосуточно. Привлекались более 160 человек и порядка 55 единиц техники.
Пожарная машина сотрудников МЧС РФ на месте лесного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 09:31
В Рязанской области полностью локализовали лесной пожар
"В 13.00 мск пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
На территории Оренбургской области из-за угрозы распространения природных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.
С 1 сентября пожары были зарегистрированы в лесах и степях региона. Сообщалось, что общая площадь возгораний составляет 43 тысячи гектаров. Спасатели 4 сентября, в воскресенье, сообщали о ликвидации 15 тысяч гектаров природного пожара. К тушению привлекалась авиация.
 
Оренбургская областьПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала