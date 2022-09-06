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В МЧС подтвердили ликвидацию крупного природного пожара в Оренбуржье

В МЧС подтвердили ликвидацию крупного природного пожара в Оренбуржье - РИА Новости, 06.09.2022

В МЧС подтвердили ликвидацию крупного природного пожара в Оренбуржье

Крупный природный пожар на востоке Оренбургской области удалось полностью потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России во вторник. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:22

2022-09-06T13:22

2022-09-06T13:43

оренбургская область

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Крупный природный пожар на востоке Оренбургской области удалось полностью потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России во вторник.Усилившийся ночью ветер существенно осложнял тушение, с огнем приходилось бороться круглосуточно. Привлекались более 160 человек и порядка 55 единиц техники."В 13.00 мск пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.На территории Оренбургской области из-за угрозы распространения природных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.С 1 сентября пожары были зарегистрированы в лесах и степях региона. Сообщалось, что общая площадь возгораний составляет 43 тысячи гектаров. Спасатели 4 сентября, в воскресенье, сообщали о ликвидации 15 тысяч гектаров природного пожара. К тушению привлекалась авиация.

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оренбургская область

россия

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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ 2022-09-06T13:22 true PT0M39S

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оренбургская область, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии