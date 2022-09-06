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В МЧС подтвердили ликвидацию крупного природного пожара в Оренбуржье
В МЧС подтвердили ликвидацию крупного природного пожара в Оренбуржье - РИА Новости, 06.09.2022
В МЧС подтвердили ликвидацию крупного природного пожара в Оренбуржье
Крупный природный пожар на востоке Оренбургской области удалось полностью потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России во вторник. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:22
2022-09-06T13:22
2022-09-06T13:43
оренбургская область
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Крупный природный пожар на востоке Оренбургской области удалось полностью потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России во вторник.Усилившийся ночью ветер существенно осложнял тушение, с огнем приходилось бороться круглосуточно. Привлекались более 160 человек и порядка 55 единиц техники."В 13.00 мск пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.На территории Оренбургской области из-за угрозы распространения природных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.С 1 сентября пожары были зарегистрированы в лесах и степях региона. Сообщалось, что общая площадь возгораний составляет 43 тысячи гектаров. Спасатели 4 сентября, в воскресенье, сообщали о ликвидации 15 тысяч гектаров природного пожара. К тушению привлекалась авиация.
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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
2022-09-06T13:22
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оренбургская область, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Оренбургская область, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
13:22 06.09.2022 (обновлено: 13:43 06.09.2022)
В МЧС подтвердили ликвидацию крупного природного пожара в Оренбуржье
В МЧС сообщили о ликвидации крупного природного пожара на востоке Оренбургской области
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Крупный природный пожар на востоке Оренбургской области удалось полностью потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России во вторник.
Усилившийся ночью ветер существенно осложнял тушение, с огнем приходилось бороться круглосуточно. Привлекались более 160 человек и порядка 55 единиц техники.
"В 13.00 мск пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
На территории Оренбургской области из-за угрозы распространения природных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.
С 1 сентября пожары были зарегистрированы в лесах и степях региона. Сообщалось, что общая площадь возгораний составляет 43 тысячи гектаров. Спасатели 4 сентября, в воскресенье, сообщали о ликвидации 15 тысяч гектаров природного пожара. К тушению привлекалась авиация.