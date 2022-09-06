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В Оренбуржье ликвидировали крупный лесной пожар

В Оренбуржье ликвидировали крупный лесной пожар - РИА Новости, 06.09.2022

В Оренбуржье ликвидировали крупный лесной пожар

Лесной пожар в Кувандыкском лесничестве в Оренбургской области, действовавший с 1 сентября, ликвидирован на площади 215 гектаров, сообщили в минприроды региона. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:01

2022-09-06T13:01

2022-09-06T13:01

происшествия

оренбургская область

медногорск

новоорский район

жилье

ил-76

природные пожары в россии

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УФА, 6 сен – РИА Новости. Лесной пожар в Кувандыкском лесничестве в Оренбургской области, действовавший с 1 сентября, ликвидирован на площади 215 гектаров, сообщили в минприроды региона.В Оренбургской области из-за угрозы распространения природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. С 1 сентября пожары были зарегистрированы в лесах и степях региона. Сообщалось, что общая площадь возгораний составляет 43 тысячи гектаров. Спасатели 4 сентября сообщали о ликвидации 15 тысяч гектаров природного пожара. К тушению привлечены четыре самолёта Ил-76 и три вертолёта, также оренбургским спасателям помогают коллеги из соседних регионов."Объявлена ликвидация пожара в Кувандыкском лесничестве, который действовал с 1 по 6 сентября. Огонь затронул земли государственного лесного фонда на территории 215 гектаров", - сообщило минприроды области в своем Telegram-канале.В департаменте пожарной безопасности региона отмечают, что в связи с изменением пожароопасной обстановки на территории городских округов Ясненский, Медногорск, Акбулакского и Новоорского районов отменен режим чрезвычайной ситуации. По данным департамента, в настоящее время лесной пожар действует в Орском лесничестве с 5 сентября."Ни на минуту не останавливаются работы по ликвидации крупного природного пожара в восточном Оренбуржье. Тушение осложняет ветер, который усилился ночью. Но огнеборцам удается сдерживать пламя и не допустить распространение огня в сторону жилых строений. В настоящее время угрозы населенным пунктам и пострадавших нет. Ликвидация пожара продолжается", - сообщило ГУМЧС РФ по Оренбургской области. В ведомстве уточнили, что на тушении пожаров задействованы более 160 человек и порядка 55 единиц техники.

https://ria.ru/20220904/pozhary-1814362899.html

оренбургская область

медногорск

новоорский район

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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ 2022-09-06T13:01 true PT0M39S

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происшествия, оренбургская область, медногорск, новоорский район, жилье, ил-76, природные пожары в россии