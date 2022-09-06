В Оренбуржье ликвидировали крупный лесной пожар
Минприроды: в Кувандыкском лесничестве в Оренбуржье ликвидировали крупный лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
УФА, 6 сен – РИА Новости. Лесной пожар в Кувандыкском лесничестве в Оренбургской области, действовавший с 1 сентября, ликвидирован на площади 215 гектаров, сообщили в минприроды региона.
В Оренбургской области из-за угрозы распространения природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. С 1 сентября пожары были зарегистрированы в лесах и степях региона. Сообщалось, что общая площадь возгораний составляет 43 тысячи гектаров. Спасатели 4 сентября сообщали о ликвидации 15 тысяч гектаров природного пожара. К тушению привлечены четыре самолёта Ил-76 и три вертолёта, также оренбургским спасателям помогают коллеги из соседних регионов.
"Объявлена ликвидация пожара в Кувандыкском лесничестве, который действовал с 1 по 6 сентября. Огонь затронул земли государственного лесного фонда на территории 215 гектаров", - сообщило минприроды области в своем Telegram-канале.
В департаменте пожарной безопасности региона отмечают, что в связи с изменением пожароопасной обстановки на территории городских округов Ясненский, Медногорск, Акбулакского и Новоорского районов отменен режим чрезвычайной ситуации. По данным департамента, в настоящее время лесной пожар действует в Орском лесничестве с 5 сентября.
"Ни на минуту не останавливаются работы по ликвидации крупного природного пожара в восточном Оренбуржье. Тушение осложняет ветер, который усилился ночью. Но огнеборцам удается сдерживать пламя и не допустить распространение огня в сторону жилых строений. В настоящее время угрозы населенным пунктам и пострадавших нет. Ликвидация пожара продолжается", - сообщило ГУМЧС РФ по Оренбургской области. В ведомстве уточнили, что на тушении пожаров задействованы более 160 человек и порядка 55 единиц техники.
4 сентября, 16:27В Костанайской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожаров