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В Рязанской области полностью локализовали лесной пожар - РИА Новости, 06.09.2022
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В Рязанской области полностью локализовали лесной пожар
В Рязанской области полностью локализовали лесной пожар - РИА Новости, 06.09.2022
В Рязанской области полностью локализовали лесной пожар
Лесной пожар в Рязанской области полностью локализован, ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:31
2022-09-06T09:31
происшествия
рязанская область
павел малков
природные пожары в россии
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РЯЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области полностью локализован, ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков."Пожар полностью локализован. Ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов, которые еще дают дым", - написал Малков в своем Telegram-канале.
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происшествия, рязанская область, павел малков, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Павел Малков, Природные пожары в России
09:31 06.09.2022
 
В Рязанской области полностью локализовали лесной пожар

Врио главы Рязанской области Малков сообщил о полной локализации лесного пожара в регионе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПожарная машина сотрудников МЧС РФ на месте лесного пожара в Рязанской области
Пожарная машина сотрудников МЧС РФ на месте лесного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Пожарная машина сотрудников МЧС РФ на месте лесного пожара в Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области полностью локализован, ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков.
"Пожар полностью локализован. Ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов, которые еще дают дым", - написал Малков в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияРязанская областьПавел МалковПриродные пожары в России
 
 
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