https://ria.ru/20220906/pozhar-1814736889.html
В Рязанской области полностью локализовали лесной пожар
В Рязанской области полностью локализовали лесной пожар - РИА Новости, 06.09.2022
В Рязанской области полностью локализовали лесной пожар
Лесной пожар в Рязанской области полностью локализован, ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:31
2022-09-06T09:31
2022-09-06T09:31
происшествия
рязанская область
павел малков
природные пожары в россии
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РЯЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области полностью локализован, ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков."Пожар полностью локализован. Ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов, которые еще дают дым", - написал Малков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220904/pozhar-1814328662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, павел малков, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Павел Малков, Природные пожары в России
В Рязанской области полностью локализовали лесной пожар
Врио главы Рязанской области Малков сообщил о полной локализации лесного пожара в регионе