https://ria.ru/20220906/pozhar-1814736889.html

В Рязанской области полностью локализовали лесной пожар

В Рязанской области полностью локализовали лесной пожар - РИА Новости, 06.09.2022

В Рязанской области полностью локализовали лесной пожар

Лесной пожар в Рязанской области полностью локализован, ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:31

2022-09-06T09:31

2022-09-06T09:31

происшествия

рязанская область

павел малков

природные пожары в россии

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РЯЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области полностью локализован, ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков."Пожар полностью локализован. Ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов, которые еще дают дым", - написал Малков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220904/pozhar-1814328662.html

рязанская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рязанская область, павел малков, природные пожары в россии