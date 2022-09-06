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Женщину с внуком, пропавших в Кузбассе при сборе грибов, нашли живыми - РИА Новости, 06.09.2022
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Женщину с внуком, пропавших в Кузбассе при сборе грибов, нашли живыми
Женщину с внуком, пропавших в Кузбассе при сборе грибов, нашли живыми - РИА Новости, 06.09.2022
Женщину с внуком, пропавших в Кузбассе при сборе грибов, нашли живыми
Поисковый отряд в Кузбассе "Лиза Алерт" сообщил, что 63-летнюю женщину и ее 10-летнего внука, пропавших в тайге при сборе грибов, нашли живыми. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:34
2022-09-06T14:34
происшествия
кемеровская область
поисковый отряд "лиза алерт"
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КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Поисковый отряд в Кузбассе "Лиза Алерт" сообщил, что 63-летнюю женщину и ее 10-летнего внука, пропавших в тайге при сборе грибов, нашли живыми.Они заблудились 3 сентября в тайге в районе поселка Новостройка Прокопьевского округа. Полицейские выяснили, что около 13.00 (09.00 мск) женщина с ребенком отправились в лес за грибами и не вернулись. В поисках принимали участие сотрудники полиции, спасатели, волонтеры поискового отряда, местные жители. Пятого сентября группировка поисковиков была увеличена до 250 человек."Стоп по поиску. Ражневы Надежда Васильевна и Дима найдены, живы!" – говорится в сообщении поискового отряда.В свою очередь в ГУМВД по региону РИА Новости уточнили, что личности найденных пока не установлены. "Похожих людей обнаружили в нескольких десятках километрах от места пропажи этих (пожилой женщины и ее внука - ред.), пока не отождествлены эти люди. Стопроцентно пока сказать, что это точно они, мы не можем", – сообщили в ведомстве.
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происшествия, кемеровская область, поисковый отряд "лиза алерт"
Происшествия, Кемеровская область, Поисковый отряд "Лиза Алерт"
14:34 06.09.2022
 
Женщину с внуком, пропавших в Кузбассе при сборе грибов, нашли живыми

"Лиза Алерт": пропавших в Кузбассе в тайге при сборе грибов женщину с внуком нашли живыми

© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Поиск пропавших в лесной полосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Поисковый отряд в Кузбассе "Лиза Алерт" сообщил, что 63-летнюю женщину и ее 10-летнего внука, пропавших в тайге при сборе грибов, нашли живыми.
Они заблудились 3 сентября в тайге в районе поселка Новостройка Прокопьевского округа. Полицейские выяснили, что около 13.00 (09.00 мск) женщина с ребенком отправились в лес за грибами и не вернулись. В поисках принимали участие сотрудники полиции, спасатели, волонтеры поискового отряда, местные жители. Пятого сентября группировка поисковиков была увеличена до 250 человек.
"Стоп по поиску. Ражневы Надежда Васильевна и Дима найдены, живы!" – говорится в сообщении поискового отряда.
В свою очередь в ГУМВД по региону РИА Новости уточнили, что личности найденных пока не установлены. "Похожих людей обнаружили в нескольких десятках километрах от места пропажи этих (пожилой женщины и ее внука - ред.), пока не отождествлены эти люди. Стопроцентно пока сказать, что это точно они, мы не можем", – сообщили в ведомстве.
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 10:11
В Кемеровской области нашли подростка, пропавшего при сборе кедровых шишек
 
ПроисшествияКемеровская областьПоисковый отряд "Лиза Алерт"
 
 
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