Женщину с внуком, пропавших в Кузбассе при сборе грибов, нашли живыми
"Лиза Алерт": пропавших в Кузбассе в тайге при сборе грибов женщину с внуком нашли живыми
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"Поиск пропавших в лесной полосе
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Поиск пропавших в лесной полосе. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Поисковый отряд в Кузбассе "Лиза Алерт" сообщил, что 63-летнюю женщину и ее 10-летнего внука, пропавших в тайге при сборе грибов, нашли живыми.
Они заблудились 3 сентября в тайге в районе поселка Новостройка Прокопьевского округа. Полицейские выяснили, что около 13.00 (09.00 мск) женщина с ребенком отправились в лес за грибами и не вернулись. В поисках принимали участие сотрудники полиции, спасатели, волонтеры поискового отряда, местные жители. Пятого сентября группировка поисковиков была увеличена до 250 человек.
"Стоп по поиску. Ражневы Надежда Васильевна и Дима найдены, живы!" – говорится в сообщении поискового отряда.
В свою очередь в ГУМВД по региону РИА Новости уточнили, что личности найденных пока не установлены. "Похожих людей обнаружили в нескольких десятках километрах от места пропажи этих (пожилой женщины и ее внука - ред.), пока не отождествлены эти люди. Стопроцентно пока сказать, что это точно они, мы не можем", – сообщили в ведомстве.