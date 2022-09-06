https://ria.ru/20220906/poiski-1814846698.html

Женщину с внуком, пропавших в Кузбассе при сборе грибов, нашли живыми

Женщину с внуком, пропавших в Кузбассе при сборе грибов, нашли живыми - РИА Новости, 06.09.2022

Женщину с внуком, пропавших в Кузбассе при сборе грибов, нашли живыми

Поисковый отряд в Кузбассе "Лиза Алерт" сообщил, что 63-летнюю женщину и ее 10-летнего внука, пропавших в тайге при сборе грибов, нашли живыми. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:34

2022-09-06T14:34

2022-09-06T14:34

происшествия

кемеровская область

поисковый отряд "лиза алерт"

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КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Поисковый отряд в Кузбассе "Лиза Алерт" сообщил, что 63-летнюю женщину и ее 10-летнего внука, пропавших в тайге при сборе грибов, нашли живыми.Они заблудились 3 сентября в тайге в районе поселка Новостройка Прокопьевского округа. Полицейские выяснили, что около 13.00 (09.00 мск) женщина с ребенком отправились в лес за грибами и не вернулись. В поисках принимали участие сотрудники полиции, спасатели, волонтеры поискового отряда, местные жители. Пятого сентября группировка поисковиков была увеличена до 250 человек."Стоп по поиску. Ражневы Надежда Васильевна и Дима найдены, живы!" – говорится в сообщении поискового отряда.В свою очередь в ГУМВД по региону РИА Новости уточнили, что личности найденных пока не установлены. "Похожих людей обнаружили в нескольких десятках километрах от места пропажи этих (пожилой женщины и ее внука - ред.), пока не отождествлены эти люди. Стопроцентно пока сказать, что это точно они, мы не можем", – сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220820/podrostok-1810928818.html

кемеровская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кемеровская область, поисковый отряд "лиза алерт"