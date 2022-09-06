https://ria.ru/20220906/pogoda-1814720998.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 06.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная погода ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:56
2022-09-06T07:56
2022-09-06T07:56
общество
москва
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Облачная погода ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Погода будет облачная с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Плюс 10-12 в Москве, плюс 8-13 в Подмосковье", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что ветер будет северо-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20220905/pogoda-1814533256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник до плюс 12 градусов
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Облачная погода ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода будет облачная с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Плюс 10-12 в Москве, плюс 8-13 в Подмосковье", - сообщил Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет северо-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба.