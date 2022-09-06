Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/pogoda-1814720998.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 06.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная погода ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:56
2022-09-06T07:56
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267802_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_a8541c970c3fd0a1753fa330b712eaab.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Облачная погода ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Погода будет облачная с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Плюс 10-12 в Москве, плюс 8-13 в Подмосковье", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что ветер будет северо-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20220905/pogoda-1814533256.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267802_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_adeac67368d599ac6c3f712090643e42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
07:56 06.09.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник до плюс 12 градусов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Облачная погода ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода будет облачная с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Плюс 10-12 в Москве, плюс 8-13 в Подмосковье", - сообщил Леус.
Осень в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 13:35В России
"Бабье лето" может прийти в Подмосковье в конце сентября
Синоптик отметил, что ветер будет северо-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба.
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала