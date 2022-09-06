https://ria.ru/20220906/podrazdelenie-1814764639.html
В Херсонской области заработало третье подразделение ГИБДД
В Херсонской области заработало третье подразделение ГИБДД - РИА Новости, 06.09.2022
В Херсонской области заработало третье подразделение ГИБДД
Третье подразделение ГИБДД по регистрации машин и обмену прав заработало в Херсонской области в городе Геническе, сообщил пресс-центр МВД России. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:54
2022-09-06T10:54
2022-09-06T10:54
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Третье подразделение ГИБДД по регистрации машин и обмену прав заработало в Херсонской области в городе Геническе, сообщил пресс-центр МВД России."Еще одно подразделение Госавтоинспекции начало прием граждан по вопросам замены регистрационных документов и водительских удостоверений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - в городе Геническе Херсонской области", - сообщается на сайте МВД Медиа со ссылкой на пресс-центр.В первый же день работы подразделение посетили более ста заявителей, желающих получить российские документы. Регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД в Геническе расположено по адресу: ул. Возрождения, 170. Режим работы - со вторника по субботу, с 9.00 до 18.00.Ранее в области начали работу подразделения РЭО ГИБДД в Херсоне и городе Голая Пристань. Жители Херсонской области получают госномера транспортных средств с цифровым кодом "184". Кроме того, еще два подразделения РЭО ГИБДД на данный момент работают в Запорожской области (в Мелитополе и Бердянске) и одно - в Харьковской области, в городе Купянске.
https://ria.ru/20220906/kherson-1814718476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , геническ, гибдд мвд рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Геническ, ГИБДД МВД РФ
В Херсонской области заработало третье подразделение ГИБДД
В Херсонской области заработало подразделение ГИБДД по регистрации машин и обмену прав