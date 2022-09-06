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В Херсонской области заработало третье подразделение ГИБДД - РИА Новости, 06.09.2022
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В Херсонской области заработало третье подразделение ГИБДД
В Херсонской области заработало третье подразделение ГИБДД - РИА Новости, 06.09.2022
В Херсонской области заработало третье подразделение ГИБДД
Третье подразделение ГИБДД по регистрации машин и обмену прав заработало в Херсонской области в городе Геническе, сообщил пресс-центр МВД России. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:54
2022-09-06T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
геническ
гибдд мвд рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Третье подразделение ГИБДД по регистрации машин и обмену прав заработало в Херсонской области в городе Геническе, сообщил пресс-центр МВД России."Еще одно подразделение Госавтоинспекции начало прием граждан по вопросам замены регистрационных документов и водительских удостоверений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - в городе Геническе Херсонской области", - сообщается на сайте МВД Медиа со ссылкой на пресс-центр.В первый же день работы подразделение посетили более ста заявителей, желающих получить российские документы. Регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД в Геническе расположено по адресу: ул. Возрождения, 170. Режим работы - со вторника по субботу, с 9.00 до 18.00.Ранее в области начали работу подразделения РЭО ГИБДД в Херсоне и городе Голая Пристань. Жители Херсонской области получают госномера транспортных средств с цифровым кодом "184". Кроме того, еще два подразделения РЭО ГИБДД на данный момент работают в Запорожской области (в Мелитополе и Бердянске) и одно - в Харьковской области, в городе Купянске.
https://ria.ru/20220906/kherson-1814718476.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , геническ, гибдд мвд рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Геническ, ГИБДД МВД РФ
10:54 06.09.2022
 
В Херсонской области заработало третье подразделение ГИБДД

В Херсонской области заработало подразделение ГИБДД по регистрации машин и обмену прав

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Третье подразделение ГИБДД по регистрации машин и обмену прав заработало в Херсонской области в городе Геническе, сообщил пресс-центр МВД России.
"Еще одно подразделение Госавтоинспекции начало прием граждан по вопросам замены регистрационных документов и водительских удостоверений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - в городе Геническе Херсонской области", - сообщается на сайте МВД Медиа со ссылкой на пресс-центр.
В первый же день работы подразделение посетили более ста заявителей, желающих получить российские документы. Регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД в Геническе расположено по адресу: ул. Возрождения, 170. Режим работы - со вторника по субботу, с 9.00 до 18.00.
Ранее в области начали работу подразделения РЭО ГИБДД в Херсоне и городе Голая Пристань. Жители Херсонской области получают госномера транспортных средств с цифровым кодом "184". Кроме того, еще два подразделения РЭО ГИБДД на данный момент работают в Запорожской областиМелитополе и Бердянске) и одно - в Харьковской области, в городе Купянске.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьГеническГИБДД МВД РФ
 
 
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