https://ria.ru/20220906/podrazdelenie-1814764639.html

В Херсонской области заработало третье подразделение ГИБДД

В Херсонской области заработало третье подразделение ГИБДД - РИА Новости, 06.09.2022

В Херсонской области заработало третье подразделение ГИБДД

Третье подразделение ГИБДД по регистрации машин и обмену прав заработало в Херсонской области в городе Геническе, сообщил пресс-центр МВД России. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:54

2022-09-06T10:54

2022-09-06T10:54

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Третье подразделение ГИБДД по регистрации машин и обмену прав заработало в Херсонской области в городе Геническе, сообщил пресс-центр МВД России."Еще одно подразделение Госавтоинспекции начало прием граждан по вопросам замены регистрационных документов и водительских удостоверений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - в городе Геническе Херсонской области", - сообщается на сайте МВД Медиа со ссылкой на пресс-центр.В первый же день работы подразделение посетили более ста заявителей, желающих получить российские документы. Регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД в Геническе расположено по адресу: ул. Возрождения, 170. Режим работы - со вторника по субботу, с 9.00 до 18.00.Ранее в области начали работу подразделения РЭО ГИБДД в Херсоне и городе Голая Пристань. Жители Херсонской области получают госномера транспортных средств с цифровым кодом "184". Кроме того, еще два подразделения РЭО ГИБДД на данный момент работают в Запорожской области (в Мелитополе и Бердянске) и одно - в Харьковской области, в городе Купянске.

https://ria.ru/20220906/kherson-1814718476.html

херсонская область

геническ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , геническ, гибдд мвд рф