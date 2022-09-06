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Путин поручил рассмотреть вопрос об органе, ответственном за побережья - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/poberezhe-1814885338.html
Путин поручил рассмотреть вопрос об органе, ответственном за побережья
Путин поручил рассмотреть вопрос об органе, ответственном за побережья - РИА Новости, 06.09.2022
Путин поручил рассмотреть вопрос об органе, ответственном за побережья
Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета поручил проработать вопрос об органе, ответственном за прибрежные зоны. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:27
2022-09-06T16:50
туризм
владимир путин
краснодарский край
россия
черное море
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
дмитрий чернышенко
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета поручил проработать вопрос об органе, ответственном за прибрежные зоны.Путин на заседании попросил уточнить, что имеется ввиду под "уполномоченным органом государственной власти в целях развития береговой полосы для туристических целей". "…Что имеется ввиду? …Сейчас береговая полоса находится в компетенции субъектов федерации, да?", - спросил президент.Глава Ростуризма Зарина Догузова ответила, что сейчас нет органа, который бы отвечал сразу и за пляжную зону, и за участок воды, который отходит от пляжной территории, с учетом этого предлагается определить орган, который будет координировать эту деятельность."Я просто представляю реакцию руководителей регионов – и Крыма, и Краснодарского края. Сегодня они по сути там руководят процессом, если есть предложение изъять эту компетенцию и отдать на федеральный уровень, я сейчас не говорю там, Ростуризм или лично председателю правительства, но это совсем другая история. Надо, как следует, с ними проработать", - сказал Путин.В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что есть несколько бенефициаров, от которых зависит правильное оформление рекреационной зоны, и конкретный орган нужен для того, чтобы понимать, в какое единое окно можно обратиться, чтобы "ускорить процесс оформления земельных участков на побережье"."То, что ускорять, нужно и нужно определить орган. Но я вас уверяю, что руководители регионов, где туризм является одним из ключевых отраслей – это Крым, побережье Черного моря, Краснодарский край, они, конечно, будут ставить вопрос, чтобы как было, так и осталось. Надо тогда просто поработать на эту тему", - добавил Путин.Также на Госсовете было предложено наделить Ростуризм полномочиями исполнителя госпрограммы РФ по развитию туризма. "Тогда нужно понять, что понимается под пунктом первым – определение Ростуризма в качестве федерального органа исполнительной власти, ответственного исполнителя государственной программы РФ по развитию туризма. Но так и есть ведь на самом деле?" - сказал президент.В ответ Догузова сообщила, что это не так. По данным Чернышенко, это предложение не поддерживается правительством, поскольку 75% средств по госпрограмме идут на строительство туристической и сопутствующей инфраструктуры, которое курируется Минстроем. "Проработайте это дополнительно", - добавил Путин.
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краснодарский край
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владимир путин, краснодарский край, россия, черное море, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, дмитрий чернышенко, новости - туризм
Туризм, Владимир Путин, Краснодарский край, Россия, Черное море, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Зарина Догузова, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм
16:27 06.09.2022 (обновлено: 16:50 06.09.2022)
 
Путин поручил рассмотреть вопрос об органе, ответственном за побережья

Путин поручил проработать вопрос об органе, ответственном за прибрежные зоны

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБерег моря
Берег моря - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета поручил проработать вопрос об органе, ответственном за прибрежные зоны.
Путин на заседании попросил уточнить, что имеется ввиду под "уполномоченным органом государственной власти в целях развития береговой полосы для туристических целей". "…Что имеется ввиду? …Сейчас береговая полоса находится в компетенции субъектов федерации, да?", - спросил президент.
Глава Ростуризма Зарина Догузова ответила, что сейчас нет органа, который бы отвечал сразу и за пляжную зону, и за участок воды, который отходит от пляжной территории, с учетом этого предлагается определить орган, который будет координировать эту деятельность.
"Я просто представляю реакцию руководителей регионов – и Крыма, и Краснодарского края. Сегодня они по сути там руководят процессом, если есть предложение изъять эту компетенцию и отдать на федеральный уровень, я сейчас не говорю там, Ростуризм или лично председателю правительства, но это совсем другая история. Надо, как следует, с ними проработать", - сказал Путин.
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В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что есть несколько бенефициаров, от которых зависит правильное оформление рекреационной зоны, и конкретный орган нужен для того, чтобы понимать, в какое единое окно можно обратиться, чтобы "ускорить процесс оформления земельных участков на побережье".
"То, что ускорять, нужно и нужно определить орган. Но я вас уверяю, что руководители регионов, где туризм является одним из ключевых отраслей – это Крым, побережье Черного моря, Краснодарский край, они, конечно, будут ставить вопрос, чтобы как было, так и осталось. Надо тогда просто поработать на эту тему", - добавил Путин.
Также на Госсовете было предложено наделить Ростуризм полномочиями исполнителя госпрограммы РФ по развитию туризма. "Тогда нужно понять, что понимается под пунктом первым – определение Ростуризма в качестве федерального органа исполнительной власти, ответственного исполнителя государственной программы РФ по развитию туризма. Но так и есть ведь на самом деле?" - сказал президент.
В ответ Догузова сообщила, что это не так. По данным Чернышенко, это предложение не поддерживается правительством, поскольку 75% средств по госпрограмме идут на строительство туристической и сопутствующей инфраструктуры, которое курируется Минстроем. "Проработайте это дополнительно", - добавил Путин.
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ТуризмВладимир ПутинКраснодарский крайРоссияЧерное мореФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Зарина ДогузоваДмитрий ЧернышенкоНовости - Туризм
 
 
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