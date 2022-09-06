https://ria.ru/20220906/poberezhe-1814885338.html

Путин поручил рассмотреть вопрос об органе, ответственном за побережья

Путин поручил рассмотреть вопрос об органе, ответственном за побережья - РИА Новости, 06.09.2022

Путин поручил рассмотреть вопрос об органе, ответственном за побережья

Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета поручил проработать вопрос об органе, ответственном за прибрежные зоны. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:27

2022-09-06T16:27

2022-09-06T16:50

туризм

владимир путин

краснодарский край

россия

черное море

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

дмитрий чернышенко

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета поручил проработать вопрос об органе, ответственном за прибрежные зоны.Путин на заседании попросил уточнить, что имеется ввиду под "уполномоченным органом государственной власти в целях развития береговой полосы для туристических целей". "…Что имеется ввиду? …Сейчас береговая полоса находится в компетенции субъектов федерации, да?", - спросил президент.Глава Ростуризма Зарина Догузова ответила, что сейчас нет органа, который бы отвечал сразу и за пляжную зону, и за участок воды, который отходит от пляжной территории, с учетом этого предлагается определить орган, который будет координировать эту деятельность."Я просто представляю реакцию руководителей регионов – и Крыма, и Краснодарского края. Сегодня они по сути там руководят процессом, если есть предложение изъять эту компетенцию и отдать на федеральный уровень, я сейчас не говорю там, Ростуризм или лично председателю правительства, но это совсем другая история. Надо, как следует, с ними проработать", - сказал Путин.В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что есть несколько бенефициаров, от которых зависит правильное оформление рекреационной зоны, и конкретный орган нужен для того, чтобы понимать, в какое единое окно можно обратиться, чтобы "ускорить процесс оформления земельных участков на побережье"."То, что ускорять, нужно и нужно определить орган. Но я вас уверяю, что руководители регионов, где туризм является одним из ключевых отраслей – это Крым, побережье Черного моря, Краснодарский край, они, конечно, будут ставить вопрос, чтобы как было, так и осталось. Надо тогда просто поработать на эту тему", - добавил Путин.Также на Госсовете было предложено наделить Ростуризм полномочиями исполнителя госпрограммы РФ по развитию туризма. "Тогда нужно понять, что понимается под пунктом первым – определение Ростуризма в качестве федерального органа исполнительной власти, ответственного исполнителя государственной программы РФ по развитию туризма. Но так и есть ведь на самом деле?" - сказал президент.В ответ Догузова сообщила, что это не так. По данным Чернышенко, это предложение не поддерживается правительством, поскольку 75% средств по госпрограмме идут на строительство туристической и сопутствующей инфраструктуры, которое курируется Минстроем. "Проработайте это дополнительно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220906/turizm-1814850321.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, краснодарский край, россия, черное море, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, дмитрий чернышенко, новости - туризм