Слуцкий назвал переселение соотечественников в Россию архиважной задачей
Слуцкий призвал принять срочные меры для переселения соотечественников в Россию
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал переселение соотечественников в Россию архиважной задачей, между тем, по его мнению, соответствующая программа - это "позор": необходимо принять срочные меры, чтобы не остаться с пустой территорией, управляемой извне.
"Программа переселения соотечественников в Россию - это позор. Немцы давно вернули всех своих людей через Институт имени Гёте, и ни одна другая страна Европы не позволяет, чтобы число школ за границей, преподающих на ее языках, сокращалось. А у нас до сих пор на консульском учете более 50 000 соотечественников стоят! Так ещё и когда они переезжают в Россию, то часто сталкиваются с неустроенностью и плохими условиями. Хотя для нас заселение нашей огромной территории - архиважная задача. Как говорил президент России, если мы срочно не предпримем мер, то останемся пустой территорией, которой управляют извне", - цитирует Слуцкого Telegram-канал партии ЛДПР.