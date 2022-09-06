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Слуцкий назвал переселение соотечественников в Россию архиважной задачей - РИА Новости, 06.09.2022
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Слуцкий назвал переселение соотечественников в Россию архиважной задачей
Слуцкий назвал переселение соотечественников в Россию архиважной задачей - РИА Новости, 06.09.2022
Слуцкий назвал переселение соотечественников в Россию архиважной задачей
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал переселение соотечественников в Россию архиважной задачей, между тем, по его мнению, соответствующая программа - это "позор":... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:47
2022-09-06T12:47
россия
общество
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал переселение соотечественников в Россию архиважной задачей, между тем, по его мнению, соответствующая программа - это "позор": необходимо принять срочные меры, чтобы не остаться с пустой территорией, управляемой извне."Программа переселения соотечественников в Россию - это позор. Немцы давно вернули всех своих людей через Институт имени Гёте, и ни одна другая страна Европы не позволяет, чтобы число школ за границей, преподающих на ее языках, сокращалось. А у нас до сих пор на консульском учете более 50 000 соотечественников стоят! Так ещё и когда они переезжают в Россию, то часто сталкиваются с неустроенностью и плохими условиями. Хотя для нас заселение нашей огромной территории - архиважная задача. Как говорил президент России, если мы срочно не предпримем мер, то останемся пустой территорией, которой управляют извне", - цитирует Слуцкого Telegram-канал партии ЛДПР.
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россия, общество, лдпр, леонид слуцкий (политик)
Россия, Общество, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик)
12:47 06.09.2022
 
Слуцкий назвал переселение соотечественников в Россию архиважной задачей

Слуцкий призвал принять срочные меры для переселения соотечественников в Россию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал переселение соотечественников в Россию архиважной задачей, между тем, по его мнению, соответствующая программа - это "позор": необходимо принять срочные меры, чтобы не остаться с пустой территорией, управляемой извне.
"Программа переселения соотечественников в Россию - это позор. Немцы давно вернули всех своих людей через Институт имени Гёте, и ни одна другая страна Европы не позволяет, чтобы число школ за границей, преподающих на ее языках, сокращалось. А у нас до сих пор на консульском учете более 50 000 соотечественников стоят! Так ещё и когда они переезжают в Россию, то часто сталкиваются с неустроенностью и плохими условиями. Хотя для нас заселение нашей огромной территории - архиважная задача. Как говорил президент России, если мы срочно не предпримем мер, то останемся пустой территорией, которой управляют извне", - цитирует Слуцкого Telegram-канал партии ЛДПР.
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РоссияОбществоЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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