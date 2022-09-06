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Четыре человека насмерть отравились суррогатным алкоголем под Оренбургом
Четыре человека насмерть отравились суррогатным алкоголем под Оренбургом - РИА Новости, 06.09.2022
Четыре человека насмерть отравились суррогатным алкоголем под Оренбургом
Четыре человека скончались, двое госпитализированы в результате отравления суррогатом алкоголя в оренбургском селе, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:40
2022-09-06T17:40
2022-09-06T17:40
происшествия
оренбургская область
здоровье - общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 6 сен – РИА Новости. Четыре человека скончались, двое госпитализированы в результате отравления суррогатом алкоголя в оренбургском селе, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.Инцидент произошел в деревне Дмитриевка Александровского района. "Одним из жителей села приобретена спиртосодержащая жидкость, разлитая в 5-литровую пластиковую тару, имеющую маркировку и этикетку питьевой воды. В понедельник мужчина в компании пяти знакомых распили эту жидкость, получив острое алкогольное отравление, в результате которого 6 сентября четверо скончались, а еще двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением суррогатами алкоголя", - говорится в сообщении.Отмечается, что состояние пострадавших стабильное, их допрашивают следователи. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье УК РФ "производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц"."Следователями совместно с криминалистами и сотрудниками оперативных служб производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изъяты образцы указанной спиртосодержащей жидкости, по которым назначены экспертизы, устанавливаются место ее производства и обстоятельства приобретения", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20220105/surrogat-1766592635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбургская область, Здоровье - Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Четыре человека насмерть отравились суррогатным алкоголем под Оренбургом
Четыре человека погибли из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области