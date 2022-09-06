https://ria.ru/20220906/otravlenie-1814909213.html

Четыре человека насмерть отравились суррогатным алкоголем под Оренбургом

Четыре человека насмерть отравились суррогатным алкоголем под Оренбургом - РИА Новости, 06.09.2022

Четыре человека насмерть отравились суррогатным алкоголем под Оренбургом

Четыре человека скончались, двое госпитализированы в результате отравления суррогатом алкоголя в оренбургском селе, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:40

2022-09-06T17:40

2022-09-06T17:40

происшествия

оренбургская область

здоровье - общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 6 сен – РИА Новости. Четыре человека скончались, двое госпитализированы в результате отравления суррогатом алкоголя в оренбургском селе, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.Инцидент произошел в деревне Дмитриевка Александровского района. "Одним из жителей села приобретена спиртосодержащая жидкость, разлитая в 5-литровую пластиковую тару, имеющую маркировку и этикетку питьевой воды. В понедельник мужчина в компании пяти знакомых распили эту жидкость, получив острое алкогольное отравление, в результате которого 6 сентября четверо скончались, а еще двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением суррогатами алкоголя", - говорится в сообщении.Отмечается, что состояние пострадавших стабильное, их допрашивают следователи. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье УК РФ "производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц"."Следователями совместно с криминалистами и сотрудниками оперативных служб производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изъяты образцы указанной спиртосодержащей жидкости, по которым назначены экспертизы, устанавливаются место ее производства и обстоятельства приобретения", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20220105/surrogat-1766592635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, оренбургская область, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)