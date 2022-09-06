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Пробные запуски отопления начались в МО
Пробные запуски отопления начались в МО - РИА Новости, 06.09.2022
Пробные запуски отопления начались в МО
Отопление в Московской области в этом году могут включить раньше, чем обычно, из-за резкого похолодания. В регионе уже начались пробные запуски отопления. Об... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:36
2022-09-06T18:36
2022-09-06T18:36
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Отопление в Московской области в этом году могут включить раньше, чем обычно, из-за резкого похолодания. В регионе уже начались пробные запуски отопления. Об этом сообщил телеканал "360".Во время пробных запусков в дома подается вода, температура которой не превышает 70 градусов. Управляющие компании проверяют работу всех коммуникаций.Если на улице будет холодать и дальше, в домах и учреждениях могут дать отопление. По нормативам в МО топить начинают тогда, когда температура на протяжении пяти дней не превышает 8 градусов. В первую очередь теплом обеспечиваются социально значимые объекты – школы, поликлиники, больницы и детсады.
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