https://ria.ru/20220906/otoplenie-1814930979.html

Пробные запуски отопления начались в МО

Пробные запуски отопления начались в МО - РИА Новости, 06.09.2022

Пробные запуски отопления начались в МО

Отопление в Московской области в этом году могут включить раньше, чем обычно, из-за резкого похолодания. В регионе уже начались пробные запуски отопления. Об... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:36

2022-09-06T18:36

2022-09-06T18:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Отопление в Московской области в этом году могут включить раньше, чем обычно, из-за резкого похолодания. В регионе уже начались пробные запуски отопления. Об этом сообщил телеканал "360".Во время пробных запусков в дома подается вода, температура которой не превышает 70 градусов. Управляющие компании проверяют работу всех коммуникаций.Если на улице будет холодать и дальше, в домах и учреждениях могут дать отопление. По нормативам в МО топить начинают тогда, когда температура на протяжении пяти дней не превышает 8 градусов. В первую очередь теплом обеспечиваются социально значимые объекты – школы, поликлиники, больницы и детсады.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)