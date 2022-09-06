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Пробные запуски отопления начались в МО - РИА Новости, 06.09.2022
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https://ria.ru/20220906/otoplenie-1814930979.html
Пробные запуски отопления начались в МО
Пробные запуски отопления начались в МО - РИА Новости, 06.09.2022
Пробные запуски отопления начались в МО
Отопление в Московской области в этом году могут включить раньше, чем обычно, из-за резкого похолодания. В регионе уже начались пробные запуски отопления. Об... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:36
2022-09-06T18:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Отопление в Московской области в этом году могут включить раньше, чем обычно, из-за резкого похолодания. В регионе уже начались пробные запуски отопления. Об этом сообщил телеканал "360".Во время пробных запусков в дома подается вода, температура которой не превышает 70 градусов. Управляющие компании проверяют работу всех коммуникаций.Если на улице будет холодать и дальше, в домах и учреждениях могут дать отопление. По нормативам в МО топить начинают тогда, когда температура на протяжении пяти дней не превышает 8 градусов. В первую очередь теплом обеспечиваются социально значимые объекты – школы, поликлиники, больницы и детсады.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
18:36 06.09.2022
 

Пробные запуски отопления начались в МО

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкОтопительный сезон
Отопительный сезон - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Отопление в Московской области в этом году могут включить раньше, чем обычно, из-за резкого похолодания. В регионе уже начались пробные запуски отопления. Об этом сообщил телеканал "360".
Во время пробных запусков в дома подается вода, температура которой не превышает 70 градусов. Управляющие компании проверяют работу всех коммуникаций.
"При пробном запуске отопления просим жителей обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае неисправности необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета. Включение отопления не происходит одномоментно, технологический срок составляет несколько суток", – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
Если на улице будет холодать и дальше, в домах и учреждениях могут дать отопление. По нормативам в МО топить начинают тогда, когда температура на протяжении пяти дней не превышает 8 градусов. В первую очередь теплом обеспечиваются социально значимые объекты – школы, поликлиники, больницы и детсады.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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