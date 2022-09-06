13:38 06.09.2022 (обновлено: 16:35 06.09.2022)
Экс-глава Пентагона объяснил, почему испортились отношения России и США
Экс-глава Пентагона Перри считает, что конфликт России и США уходит корнями в 90-е годы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Странам Запада, в том числе и США, необходимо признать свою ответственность в разрушении конструктивных отношений с Россией, а также возобновить диалог с Кремлем ради преодоления враждебности, написал бывший министр обороны Соединенных Штатов Уильям Перри в статье для портала Outrider.
Экс-глава Пентагона уверен, что нынешний кризис в отношениях между Москвой и Вашингтоном уходит корнями в конец XX века. Тогда Запад пытался наладить диалог с постсоветской Россией, однако делал это с позиции победителя в холодной войне.
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"Многие указывают на расширение НАТО в середине девяностых годов как на критическую провокацию. В то время я выступал против этого расширения, отчасти опасаясь последствий для российско-американских отношений. Но дело было не только в расширении НАТО, а в том, что оно собой представляло: общую неспособность западных правительств уважать жизненно важное значение этой ядерной державы для мирового порядка", — написал он.
Также экс-министр осудил нежелание Запада быть последовательным в диалоге и помочь Москве в период мирового финансового кризиса 1998 года. По его словам, в то время существовал расчет, что Россия "просто выкарабкается" из дефолта самостоятельно. Неспособность Вашингтона предоставить Москве существенную помощь, по мнению автора, "посеяла горечь во многих россиянах".
"Сочетание бездействия Запада во время финансового кризиса в России и игнорирование ее твердого мнения о расширении НАТО укрепило сложившееся в России убеждение, что мы не воспринимаем их всерьез. Действительно, многие на Западе видели в России только проигравшую в холодной войне, не заслуживающую нашего уважения", — отметил Перри.
Бывший глава Пентагона вспомнил, что в тот сложный исторический период он сохранял "дружеские и сердечные отношения" с министром обороны России Павлом Грачевым.
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"Мы оба прилагали целенаправленные усилия для развития этих зарождающихся отношений. <...> Мы признали, что связь между нашими двумя странами имеет решающее значение; у каждого из нас на столе была горячая линия, которую мы могли использовать для быстрого решения любых вопросов обороны, которые могли возникнуть", — отметил он.
По словам Перри, недопонимание между державами, обладающими ядерным оружием, особенно опасно, поэтому контакты между Россией и США должны сохраняться, так как нет "органических причин, по которым Москва должна быть врагом Вашингтона".
"Первый шаг в поиске решения — это признание проблемы и осознание того, что наши действия способствовали этой враждебности. <...> Мы должны работать над восстановлением связей с Россией, относиться к российскому народу с уважением и восстанавливать наши отношения в надежде, что мы снова сможем вернуться на путь дружбы", — подытожил Перри.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не заинтересован в полном разрыве дипломатических отношений, если судить по заявлениям представителей американской администрации. Последний телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена состоялся в конце июля. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что в ходе беседы, состоявшейся по инициативе американцев, стороны обсудили двусторонние отношения, которые остро нуждаются в нормализации. В то же время в Белом доме сообщили, что планов организовать разговор Джо Байдена и Владимира Путина пока нет.
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