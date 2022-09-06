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Экс-глава Пентагона объяснил, почему испортились отношения России и США

Экс-глава Пентагона объяснил, почему испортились отношения России и США - РИА Новости, 06.09.2022

Экс-глава Пентагона объяснил, почему испортились отношения России и США

Странам Запада, в том числе и США, необходимо признать свою ответственность в разрушении конструктивных отношений с Россией, а также возобновить диалог с... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:38

2022-09-06T13:38

2022-09-06T16:35

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уильям перри

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Странам Запада, в том числе и США, необходимо признать свою ответственность в разрушении конструктивных отношений с Россией, а также возобновить диалог с Кремлем ради преодоления враждебности, написал бывший министр обороны Соединенных Штатов Уильям Перри в статье для портала Outrider.Экс-глава Пентагона уверен, что нынешний кризис в отношениях между Москвой и Вашингтоном уходит корнями в конец XX века. Тогда Запад пытался наладить диалог с постсоветской Россией, однако делал это с позиции победителя в холодной войне."Многие указывают на расширение НАТО в середине девяностых годов как на критическую провокацию. В то время я выступал против этого расширения, отчасти опасаясь последствий для российско-американских отношений. Но дело было не только в расширении НАТО, а в том, что оно собой представляло: общую неспособность западных правительств уважать жизненно важное значение этой ядерной державы для мирового порядка", — написал он.Также экс-министр осудил нежелание Запада быть последовательным в диалоге и помочь Москве в период мирового финансового кризиса 1998 года. По его словам, в то время существовал расчет, что Россия "просто выкарабкается" из дефолта самостоятельно. Неспособность Вашингтона предоставить Москве существенную помощь, по мнению автора, "посеяла горечь во многих россиянах".Бывший глава Пентагона вспомнил, что в тот сложный исторический период он сохранял "дружеские и сердечные отношения" с министром обороны России Павлом Грачевым."Мы оба прилагали целенаправленные усилия для развития этих зарождающихся отношений. <...> Мы признали, что связь между нашими двумя странами имеет решающее значение; у каждого из нас на столе была горячая линия, которую мы могли использовать для быстрого решения любых вопросов обороны, которые могли возникнуть", — отметил он.По словам Перри, недопонимание между державами, обладающими ядерным оружием, особенно опасно, поэтому контакты между Россией и США должны сохраняться, так как нет "органических причин, по которым Москва должна быть врагом Вашингтона".Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не заинтересован в полном разрыве дипломатических отношений, если судить по заявлениям представителей американской администрации. Последний телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена состоялся в конце июля. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что в ходе беседы, состоявшейся по инициативе американцев, стороны обсудили двусторонние отношения, которые остро нуждаются в нормализации. В то же время в Белом доме сообщили, что планов организовать разговор Джо Байдена и Владимира Путина пока нет.

https://ria.ru/20220905/kompromiss-1814467465.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, уильям перри, павел грачев, анатолий антонов, россия, сша, москва, нато, министерство обороны сша, санкции в отношении россии