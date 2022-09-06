https://ria.ru/20220906/osvobozhdenie-1814712795.html
В ДНР освободили первых осужденных Киевом за "сепаратизм", сообщил источник
В ДНР освободили первых осужденных Киевом за "сепаратизм", сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2022
В ДНР освободили первых осужденных Киевом за "сепаратизм", сообщил источник
Первых четверых осужденных киевским режимом за связи с Россией или властями Донецкой Народной Республики, которые находились в заключении в Мариуполе,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T06:20
2022-09-06T06:20
2022-09-06T06:37
в мире
донецкая народная республика
россия
мариуполь
служба безопасности украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Первых четверых осужденных киевским режимом за связи с Россией или властями Донецкой Народной Республики, которые находились в заключении в Мариуполе, освободили в Донецке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах ДНР.Как пояснил источник, рассмотрение дел заняло несколько месяцев, поскольку нужно было удостовериться в непричастности освобождаемых к реальным преступлениям и в отсутствии связей с украинскими спецслужбами.Один из освобожденных Николай Прищенко рассказал РИА Новости, что киевские власти обвинили его по двум уголовным статьям — 111-й "Измена родине" и 28-й "Участие в организованной преступной группе"."Якобы за то, что я вступил в организованную преступную группировку со спецслужбами российскими. На самом деле я просто поехал помогать инвалиду в Курахово, потому что я сам родом из Курахово. А он вел переписку с кем-то из Российской Федерации, даже не знаю, с кем. Когда в очередной раз приехали в Курахово, нас на автовокзале забрали сотрудники СБУ", - рассказал Прищенко.Он выразил благодарность властям ДНР за освобождение. "Кончено, есть радость, потому что по украинским законам у меня статья от 12 до 15 лет, я даже уже и не думал, что освобожусь. Думал, остаток дней своих в тюрьме проведу", - сказал освобожденный.
https://ria.ru/20220905/vsu-1814594449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь, служба безопасности украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине
06:20 06.09.2022 (обновлено: 06:37 06.09.2022)
В ДНР освободили первых осужденных Киевом за "сепаратизм", сообщил источник
Власти ДНР освободили в Мариуполе первых четырех осужденных Киевом за "сепаратизм"
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Первых четверых осужденных киевским режимом за связи с Россией или властями Донецкой Народной Республики, которые находились в заключении в Мариуполе, освободили в Донецке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах ДНР.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики освободила четырех граждан, ранее осужденных киевским режимом за "сепаратизм", они находились в мариупольской тюрьме", - сказал собеседник агентства.
Как пояснил источник, рассмотрение дел заняло несколько месяцев, поскольку нужно было удостовериться в непричастности освобождаемых к реальным преступлениям и в отсутствии связей с украинскими спецслужбами.
Один из освобожденных Николай Прищенко рассказал РИА Новости, что киевские власти обвинили его по двум уголовным статьям — 111-й "Измена родине" и 28-й "Участие в организованной преступной группе".
"Якобы за то, что я вступил в организованную преступную группировку со спецслужбами российскими. На самом деле я просто поехал помогать инвалиду в Курахово, потому что я сам родом из Курахово. А он вел переписку с кем-то из Российской Федерации, даже не знаю, с кем. Когда в очередной раз приехали в Курахово, нас на автовокзале забрали сотрудники СБУ", - рассказал Прищенко.
Он выразил благодарность властям ДНР за освобождение. "Кончено, есть радость, потому что по украинским законам у меня статья от 12 до 15 лет, я даже уже и не думал, что освобожусь. Думал, остаток дней своих в тюрьме проведу", - сказал освобожденный.