https://ria.ru/20220906/osvobozhdenie-1814712795.html

В ДНР освободили первых осужденных Киевом за "сепаратизм", сообщил источник

В ДНР освободили первых осужденных Киевом за "сепаратизм", сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2022

В ДНР освободили первых осужденных Киевом за "сепаратизм", сообщил источник

Первых четверых осужденных киевским режимом за связи с Россией или властями Донецкой Народной Республики, которые находились в заключении в Мариуполе,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T06:20

2022-09-06T06:20

2022-09-06T06:37

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Первых четверых осужденных киевским режимом за связи с Россией или властями Донецкой Народной Республики, которые находились в заключении в Мариуполе, освободили в Донецке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах ДНР.Как пояснил источник, рассмотрение дел заняло несколько месяцев, поскольку нужно было удостовериться в непричастности освобождаемых к реальным преступлениям и в отсутствии связей с украинскими спецслужбами.Один из освобожденных Николай Прищенко рассказал РИА Новости, что киевские власти обвинили его по двум уголовным статьям — 111-й "Измена родине" и 28-й "Участие в организованной преступной группе"."Якобы за то, что я вступил в организованную преступную группировку со спецслужбами российскими. На самом деле я просто поехал помогать инвалиду в Курахово, потому что я сам родом из Курахово. А он вел переписку с кем-то из Российской Федерации, даже не знаю, с кем. Когда в очередной раз приехали в Курахово, нас на автовокзале забрали сотрудники СБУ", - рассказал Прищенко.Он выразил благодарность властям ДНР за освобождение. "Кончено, есть радость, потому что по украинским законам у меня статья от 12 до 15 лет, я даже уже и не думал, что освобожусь. Думал, остаток дней своих в тюрьме проведу", - сказал освобожденный.

https://ria.ru/20220905/vsu-1814594449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь, служба безопасности украины