https://ria.ru/20220906/oruzhie-1814934332.html
Польша подписала контракты на покупку оружия на полтора миллиарда долларов
Польша подписала контракты на покупку оружия на полтора миллиарда долларов - РИА Новости, 06.09.2022
Польша подписала контракты на покупку оружия на полтора миллиарда долларов
Министерство национальной обороны Польши за два дня подписало контракты на покупку вооружения почти на 7 миллиардов злотых (почти 1,5 миллиарда долларов),... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:44
2022-09-06T18:44
2022-09-06T18:44
мариуш блащак
польша
в мире
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ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши за два дня подписало контракты на покупку вооружения почти на 7 миллиардов злотых (почти 1,5 миллиарда долларов), сообщает агентство РАР.Со вторника в польском Кельце проходит 30-й международный салон оборонной промышленности."Вице-премьер, глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак подписал во вторник в Кельце соглашения о дополнительных поставках техники и вооружения для Войска польского на сумму около трех миллиардов злотых (около 634 миллионов долларов)", - говорится в сообщении.Уточняется, что в понедельник были подписаны контракты на аналогичную сумму Польской группой вооружений и предприятием Stalowa Wola.Отмечается, что среди прочего подписаны контракты на поставки в Войско польское машин артиллерийской разведки, пунктов управления для войск ПВО, автомобилей, оптоэлектронного оборудования.
https://ria.ru/20220830/polsha-1813151989.html
https://ria.ru/20220814/polsha-1809565277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мариуш блащак, польша, в мире
Мариуш Блащак, Польша, В мире
Польша подписала контракты на покупку оружия на полтора миллиарда долларов
РАР: Польша за два дня подписала контракты на покупку оружия на полтора миллиарда долларов
ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши за два дня подписало контракты на покупку вооружения почти на 7 миллиардов злотых (почти 1,5 миллиарда долларов), сообщает агентство РАР.
Со вторника в польском Кельце проходит 30-й международный салон оборонной промышленности.
"Вице-премьер, глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак
подписал во вторник в Кельце соглашения о дополнительных поставках техники и вооружения для Войска польского на сумму около трех миллиардов злотых (около 634 миллионов долларов)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в понедельник были подписаны контракты на аналогичную сумму Польской группой вооружений и предприятием Stalowa Wola.
"За два дня польское государство инвестировало в оружейную промышленность почти семь миллиардов злотых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди прочего подписаны контракты на поставки в Войско польское машин артиллерийской разведки, пунктов управления для войск ПВО, автомобилей, оптоэлектронного оборудования.