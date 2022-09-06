https://ria.ru/20220906/oruzhie-1814934332.html

Польша подписала контракты на покупку оружия на полтора миллиарда долларов

Польша подписала контракты на покупку оружия на полтора миллиарда долларов - РИА Новости, 06.09.2022

Польша подписала контракты на покупку оружия на полтора миллиарда долларов

Министерство национальной обороны Польши за два дня подписало контракты на покупку вооружения почти на 7 миллиардов злотых (почти 1,5 миллиарда долларов),... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:44

2022-09-06T18:44

2022-09-06T18:44

мариуш блащак

польша

в мире

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ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши за два дня подписало контракты на покупку вооружения почти на 7 миллиардов злотых (почти 1,5 миллиарда долларов), сообщает агентство РАР.Со вторника в польском Кельце проходит 30-й международный салон оборонной промышленности."Вице-премьер, глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак подписал во вторник в Кельце соглашения о дополнительных поставках техники и вооружения для Войска польского на сумму около трех миллиардов злотых (около 634 миллионов долларов)", - говорится в сообщении.Уточняется, что в понедельник были подписаны контракты на аналогичную сумму Польской группой вооружений и предприятием Stalowa Wola.Отмечается, что среди прочего подписаны контракты на поставки в Войско польское машин артиллерийской разведки, пунктов управления для войск ПВО, автомобилей, оптоэлектронного оборудования.

https://ria.ru/20220830/polsha-1813151989.html

https://ria.ru/20220814/polsha-1809565277.html

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мариуш блащак, польша, в мире