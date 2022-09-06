Рейтинг@Mail.ru
Эксперта рассмешили утверждения NYT о закупке Россией оружия у КНДР - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/oruzhie-1814815327.html
Эксперта рассмешили утверждения NYT о закупке Россией оружия у КНДР
Эксперта рассмешили утверждения NYT о закупке Россией оружия у КНДР - РИА Новости, 06.09.2022
Эксперта рассмешили утверждения NYT о закупке Россией оружия у КНДР
Сообщения американской прессы о закупке Россией оружия у КНДР вызывают только смех: они "запускаются" только для того, чтобы показать, какая Россия слабая,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:21
2022-09-06T13:21
алексей фененко
россия
кндр (северная корея)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814489630_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e376f83abae4da88b205882638d012bb.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сообщения американской прессы о закупке Россией оружия у КНДР вызывают только смех: они "запускаются" только для того, чтобы показать, какая Россия слабая, заявил РИА Новости доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.Американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США сообщила, что РФ якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции "серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям"."Эти сообщения вызывают только смех. Военно-промышленные комплексы России и Северной Кореи – это совершенно несопоставимые вещи. Особенно учитывая, что ВПК КНДР создан на базе советского ВПК 60-х годов", - заявил Фененко.По его словам, вооружения Северной Кореи также не идут в сравнение с российским по качеству: "Это где-то в лучшем случае 60-е – 70-е годы".По оценке эксперта, учитывая уровень российской "оборонки", у страны нет необходимости оружие у кого-то еще."Это не вызывает ничего, кроме смеха. Это все равно, что сказать, что США закупают оружие у Парагвая", - считает он.Подобные вбросы запускаются исключительно с пропагандистской целью, считает специалист."Это часть информационной войны: "Вот какие вы слабые, что даже закупаете у Северной Кореи, вы реально мало на что способны", - резюмировал Фененко.
https://ria.ru/20220906/zapad-1814650453.html
https://ria.ru/20220906/oruzhie-1814758605.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814489630_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c26c27d35f028836c1209454024d25c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей фененко, россия, кндр (северная корея), безопасность
Алексей Фененко, Россия, КНДР (Северная Корея), Безопасность
13:21 06.09.2022
 
Эксперта рассмешили утверждения NYT о закупке Россией оружия у КНДР

Политолог Фененко: сообщения о закупке Россией оружия у КНДР вызывают смех

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкРоссийские войска в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" на полигоне Успеновский
Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" на полигоне Успеновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сообщения американской прессы о закупке Россией оружия у КНДР вызывают только смех: они "запускаются" только для того, чтобы показать, какая Россия слабая, заявил РИА Новости доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.
Американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США сообщила, что РФ якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции "серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям".
"Эти сообщения вызывают только смех. Военно-промышленные комплексы России и Северной Кореи – это совершенно несопоставимые вещи. Особенно учитывая, что ВПК КНДР создан на базе советского ВПК 60-х годов", - заявил Фененко.
По его словам, вооружения Северной Кореи также не идут в сравнение с российским по качеству: "Это где-то в лучшем случае 60-е – 70-е годы".
Демонстранты с украинским флагом и флагом ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 08:00
Попытка третья и последняя: Запад сбрасывает козыри в войне с Россией
По оценке эксперта, учитывая уровень российской "оборонки", у страны нет необходимости оружие у кого-то еще.
"Это не вызывает ничего, кроме смеха. Это все равно, что сказать, что США закупают оружие у Парагвая", - считает он.
Подобные вбросы запускаются исключительно с пропагандистской целью, считает специалист.
"Это часть информационной войны: "Вот какие вы слабые, что даже закупаете у Северной Кореи, вы реально мало на что способны", - резюмировал Фененко.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 10:38
Читатели FT обвинили ЕС в превращении санкций в оружие массового поражения
 
Алексей ФененкоРоссияКНДР (Северная Корея)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала