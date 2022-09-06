https://ria.ru/20220906/obstrel-1814789548.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.09.2022

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли три района Донецка, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:19

2022-09-06T12:19

2022-09-06T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

красногоровка

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли три района Донецка, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.35 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.50 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о пяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что при обстреле Петровского района пострадал мирный житель.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220906/zapad-1814650453.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

красногоровка

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), красногоровка, донецкая народная республика, нато, сцкк