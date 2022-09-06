https://ria.ru/20220906/novost-1814720319.html
Чернышенко попробовал себя в качестве выпускающего редактора РИА Новости
Чернышенко попробовал себя в качестве выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 06.09.2022
Чернышенко попробовал себя в качестве выпускающего редактора РИА Новости
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попробовал себя в качестве выпускающего редактора РИА Новости и первым опубликовал новость с фото в новом мультимедийном... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:46
2022-09-06T07:46
2022-09-06T08:58
технологии
дмитрий киселев
дмитрий чернышенко
дальневосточный федеральный университет
владивосток
русский (остров)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попробовал себя в качестве выпускающего редактора РИА Новости и первым опубликовал новость с фото в новом мультимедийном терминале агентства в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).Вице-премьер выпустил новость о старте работы нового мультимедийного терминала РИА Новости на ВЭФ. Терминал был презентован при участии вице-премьера и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Также вице-премьер сам опубликовал пост о презентации терминала в Telegram-канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков.Сообщение вице-премьера также было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Чернышенко был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/publikatsiya-1814705771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дмитрий Чернышенко публикует новость в мультимедийном терминале агентства в ходе ВЭФ
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко попробовал себя в качестве выпускающего редактора РИА Новости и первым опубликовал новость с фото в новом мультимедийном терминале агентства в ходе Восточного экономического форума.
2022-09-06T07:46
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, дмитрий киселев, дмитрий чернышенко, дальневосточный федеральный университет, владивосток, русский (остров), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Технологии, Дмитрий Киселев, Дмитрий Чернышенко, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Русский (остров), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
07:46 06.09.2022 (обновлено: 08:58 06.09.2022)
Чернышенко попробовал себя в качестве выпускающего редактора РИА Новости
Вице-премьер Чернышенко попробовал себя в качестве выпускающего редактора РИА Новости