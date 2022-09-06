https://ria.ru/20220906/niderlandy-1814974868.html

Гааге могут разрешить пользоваться заключенными с "Газпромом" контрактами

Гааге могут разрешить пользоваться заключенными с "Газпромом" контрактами - РИА Новости, 07.09.2022

Гааге могут разрешить пользоваться заключенными с "Газпромом" контрактами

Правительство Нидерландов разрешило некоторым городам, в том числе Гааге, пользоваться заключенными с дочерней компанией "Газпрома" контрактами по крайней мере... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-06T23:01

2022-09-06T23:01

2022-09-07T00:06

гаага

амстердам

газпром

в мире

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство Нидерландов разрешило некоторым городам, в том числе Гааге, пользоваться заключенными с дочерней компанией "Газпрома" контрактами по крайней мере до 1 января, передает агентство Рейтер.Согласно санкциям, введенным ЕС против России после начала специальной операции на Украине, правительствам и другим государственным органам надо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Нидерландская Гаага пытается найти замену российскому поставщику газа "Газпрому", но попытки в июне и июле привлечь поставщиков не увенчались успехом. Ряд городских советов в Нидерландах из-за трудностей при поиске альтернатив российским энергоносителям также попросили правительство временно освободить их от санкций Евросоюза против России.Согласно агентству, которое ссылается на адресованное парламенту письмо нидерландского министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена, городам страны позволят пользоваться контрактами по меньшей мере до 1 января 2023 года.По словам Йеттена, правительство считает, что немецкая "дочка" "Газпрома" подпадает под европейские санкции в отношении РФ, но требует разъяснений от Еврокомиссии. Он отметил, что правительство Германии не обладает правом собственности на акции компании, следовательно она подпадает под режим санкций. Йеттен назвал компанию "принадлежащей России".В апреле власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (BNetzA). В минэкономики страны (BMWK) считают, что компания была приобретена некими инвесторами без получения разрешения, что делает сделку недействительной. В итоге сейчас проводится проверка, и назначение временного попечителя обеспечит эффективное осуществление права на аудит, говорят в BMWK. Позже кабмин страны официально продлил внешнее управление с возможностью многократного продления его срока в соответствии с недавно принятыми поправками в закон об энергобезопасности. Помимо этого, правительство решило переименовать компанию, теперь она будет называться Securing Energy for Europe Gmbh, сокращено SEFE ("Обеспечение энергии для Европы"), "чтобы послать четкий сигнал рынку, что цель этих мер в том, чтобы гарантировать энергобезопасность Германии и Европы".

https://ria.ru/20220905/kholod-1814526974.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гаага, амстердам, газпром, в мире