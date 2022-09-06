https://ria.ru/20220906/ndpi-1815308363.html
Минприроды предлагает снизить НДПИ на проекты по стратегическим видам сырья
Минприроды предлагает снизить НДПИ на проекты по стратегическим видам сырья - РИА Новости, 08.09.2022
Минприроды предлагает снизить НДПИ на проекты по стратегическим видам сырья
Минприроды предлагает ввести понижающие коэффициенты к НДПИ на первые 10 лет работы проектов по стратегическим видам полезных ископаемых, заявил глава ведомства РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-06T06:17
2022-09-06T06:17
2022-09-08T08:38
экономика
россия
русский (остров)
владивосток
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минприроды предлагает ввести понижающие коэффициенты к НДПИ на первые 10 лет работы проектов по стратегическим видам полезных ископаемых, заявил глава ведомства Александр Козлов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."Для повышения инвестиционной привлекательности проектов... по стратегическим видам мы предлагаем рассмотреть возможность - скажем, не мы предлагаем, отрасль перед нами ставит вопросы - понижающего коэффициента к ставке НДПИ на начальных этапах запуска проекта. Например, на первые 10 лет. Этой работой нам вместе придется позаниматься и здесь правильно организовать эту работу", - сказал министр, выступая на сессии "Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Добыча и переработка полезных ископаемых"."Она не должна быть размытая... берем конкретный проект, конкретный счет. Считаем, смотрим, сколько проектов в эту корзину попадает, соответственно, начинаем поддерживать. Потому что мы верим, что эта ставка НДПИ... позволит снизить как стартовый платеж, так и последующую налоговую нагрузку в ходе разработки месторождений, это тоже очень важно", - добавил Козлов.В конце августа правительство России утвердило новый перечень стратегического минерального сырья, обновив его впервые за 26 лет и расширив с 29 позиций до 61 вида, 55 из которых добывают в России. В обновленный список вошли гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды, графит, шпат плавиковый.В ходе выступления Козлов также добавил, что для планирования лицензирования и обеспечения необходимых уровней добычи Минприроды с Минпромторгом и другими ведомствами работает над получением точных прогнозов потребностей в конкретных видах сырьевой продукции в разрезе основных отраслей промышленности. "Под потребности спланируем поставку сырьевой продукции отечественным промышленным потребителям", - отметил глава Минприроды.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220330/ndpi-1780795569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, русский (остров), владивосток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф), александр козлов (глава минприроды)
Экономика, Россия, Русский (остров), Владивосток, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Александр Козлов (глава Минприроды)
06:17 06.09.2022 (обновлено: 08:38 08.09.2022)
Минприроды предлагает снизить НДПИ на проекты по стратегическим видам сырья
Минприроды предлагает снизить НДПИ на старте проектов по стратегическим видам сырья
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минприроды предлагает ввести понижающие коэффициенты к НДПИ на первые 10 лет работы проектов по стратегическим видам полезных ископаемых, заявил глава ведомства Александр Козлов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Для повышения инвестиционной привлекательности проектов... по стратегическим видам мы предлагаем рассмотреть возможность - скажем, не мы предлагаем, отрасль перед нами ставит вопросы - понижающего коэффициента к ставке НДПИ на начальных этапах запуска проекта. Например, на первые 10 лет. Этой работой нам вместе придется позаниматься и здесь правильно организовать эту работу", - сказал министр, выступая на сессии "Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Добыча и переработка полезных ископаемых".
"Она не должна быть размытая... берем конкретный проект, конкретный счет. Считаем, смотрим, сколько проектов в эту корзину попадает, соответственно, начинаем поддерживать. Потому что мы верим, что эта ставка НДПИ... позволит снизить как стартовый платеж, так и последующую налоговую нагрузку в ходе разработки месторождений, это тоже очень важно", - добавил Козлов.
В конце августа правительство России утвердило новый перечень стратегического минерального сырья, обновив его впервые за 26 лет и расширив с 29 позиций до 61 вида, 55 из которых добывают в России. В обновленный список вошли гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды, графит, шпат плавиковый.
В ходе выступления Козлов также добавил, что для планирования лицензирования и обеспечения необходимых уровней добычи Минприроды с Минпромторгом
и другими ведомствами работает над получением точных прогнозов потребностей в конкретных видах сырьевой продукции в разрезе основных отраслей промышленности. "Под потребности спланируем поставку сырьевой продукции отечественным промышленным потребителям", - отметил глава Минприроды.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.