https://ria.ru/20220906/ndpi-1815308363.html

Минприроды предлагает снизить НДПИ на проекты по стратегическим видам сырья

Минприроды предлагает снизить НДПИ на проекты по стратегическим видам сырья - РИА Новости, 08.09.2022

Минприроды предлагает снизить НДПИ на проекты по стратегическим видам сырья

Минприроды предлагает ввести понижающие коэффициенты к НДПИ на первые 10 лет работы проектов по стратегическим видам полезных ископаемых, заявил глава ведомства РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-06T06:17

2022-09-06T06:17

2022-09-08T08:38

экономика

россия

русский (остров)

владивосток

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минприроды предлагает ввести понижающие коэффициенты к НДПИ на первые 10 лет работы проектов по стратегическим видам полезных ископаемых, заявил глава ведомства Александр Козлов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."Для повышения инвестиционной привлекательности проектов... по стратегическим видам мы предлагаем рассмотреть возможность - скажем, не мы предлагаем, отрасль перед нами ставит вопросы - понижающего коэффициента к ставке НДПИ на начальных этапах запуска проекта. Например, на первые 10 лет. Этой работой нам вместе придется позаниматься и здесь правильно организовать эту работу", - сказал министр, выступая на сессии "Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Добыча и переработка полезных ископаемых"."Она не должна быть размытая... берем конкретный проект, конкретный счет. Считаем, смотрим, сколько проектов в эту корзину попадает, соответственно, начинаем поддерживать. Потому что мы верим, что эта ставка НДПИ... позволит снизить как стартовый платеж, так и последующую налоговую нагрузку в ходе разработки месторождений, это тоже очень важно", - добавил Козлов.В конце августа правительство России утвердило новый перечень стратегического минерального сырья, обновив его впервые за 26 лет и расширив с 29 позиций до 61 вида, 55 из которых добывают в России. В обновленный список вошли гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды, графит, шпат плавиковый.В ходе выступления Козлов также добавил, что для планирования лицензирования и обеспечения необходимых уровней добычи Минприроды с Минпромторгом и другими ведомствами работает над получением точных прогнозов потребностей в конкретных видах сырьевой продукции в разрезе основных отраслей промышленности. "Под потребности спланируем поставку сырьевой продукции отечественным промышленным потребителям", - отметил глава Минприроды.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220330/ndpi-1780795569.html

https://ria.ru/20220212/ndpi-1772482052.html

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русский (остров)

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

экономика, россия, русский (остров), владивосток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф), александр козлов (глава минприроды)