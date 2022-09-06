Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии россиянку осудили на 15 лет за сбыт наркотиков - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/narkotiki-1814703402.html
В Абхазии россиянку осудили на 15 лет за сбыт наркотиков
В Абхазии россиянку осудили на 15 лет за сбыт наркотиков - РИА Новости, 06.09.2022
В Абхазии россиянку осудили на 15 лет за сбыт наркотиков
Сухумский городской суд приговорил россиянку Ларису Копьеву к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, сообщает генеральная прокуратура Абхазии. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T02:57
2022-09-06T02:57
абхазия
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
СУХУМ, 6 сен - РИА Новости. Сухумский городской суд приговорил россиянку Ларису Копьеву к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, сообщает генеральная прокуратура Абхазии.Россиянка обвинялась в сбыте метадона в особо крупном размере. Общий вес наркотика составил 79,61 грамма."Согласно резолютивной части приговора Копьева приговорена к 15 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении.Копьева признала полностью свою вину и сотрудничала с предварительным следствием, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220826/narkotiki-1812272523.html
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, в мире, россия
Абхазия, В мире, Россия
02:57 06.09.2022
 
В Абхазии россиянку осудили на 15 лет за сбыт наркотиков

В Абхазии россиянку Копьеву приговорили к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков

CC0 / Sora Shimazaki / Суд
Суд - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
CC0 / Sora Shimazaki /
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 6 сен - РИА Новости. Сухумский городской суд приговорил россиянку Ларису Копьеву к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, сообщает генеральная прокуратура Абхазии.
Россиянка обвинялась в сбыте метадона в особо крупном размере. Общий вес наркотика составил 79,61 грамма.
"Согласно резолютивной части приговора Копьева приговорена к 15 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении.
Копьева признала полностью свою вину и сотрудничала с предварительным следствием, уточнили в ведомстве.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 12:20
В Новосибирске депутат пойдет под суд за заказ наркотика из Германии
 
АбхазияВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала