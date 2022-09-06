https://ria.ru/20220906/narkotiki-1814703402.html
В Абхазии россиянку осудили на 15 лет за сбыт наркотиков
В Абхазии россиянку осудили на 15 лет за сбыт наркотиков - РИА Новости, 06.09.2022
В Абхазии россиянку осудили на 15 лет за сбыт наркотиков
Сухумский городской суд приговорил россиянку Ларису Копьеву к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, сообщает генеральная прокуратура Абхазии. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T02:57
2022-09-06T02:57
2022-09-06T02:57
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СУХУМ, 6 сен - РИА Новости. Сухумский городской суд приговорил россиянку Ларису Копьеву к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, сообщает генеральная прокуратура Абхазии.Россиянка обвинялась в сбыте метадона в особо крупном размере. Общий вес наркотика составил 79,61 грамма."Согласно резолютивной части приговора Копьева приговорена к 15 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении.Копьева признала полностью свою вину и сотрудничала с предварительным следствием, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220826/narkotiki-1812272523.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, в мире, россия
В Абхазии россиянку осудили на 15 лет за сбыт наркотиков
В Абхазии россиянку Копьеву приговорили к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков
СУХУМ, 6 сен - РИА Новости. Сухумский городской суд приговорил россиянку Ларису Копьеву к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, сообщает генеральная прокуратура Абхазии.
Россиянка обвинялась в сбыте метадона в особо крупном размере. Общий вес наркотика составил 79,61 грамма.
"Согласно резолютивной части приговора Копьева приговорена к 15 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении.
Копьева признала полностью свою вину и сотрудничала с предварительным следствием, уточнили в ведомстве.