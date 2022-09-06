https://ria.ru/20220906/narkotiki-1814703402.html

В Абхазии россиянку осудили на 15 лет за сбыт наркотиков

В Абхазии россиянку осудили на 15 лет за сбыт наркотиков - РИА Новости, 06.09.2022

В Абхазии россиянку осудили на 15 лет за сбыт наркотиков

Сухумский городской суд приговорил россиянку Ларису Копьеву к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, сообщает генеральная прокуратура Абхазии. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T02:57

2022-09-06T02:57

2022-09-06T02:57

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СУХУМ, 6 сен - РИА Новости. Сухумский городской суд приговорил россиянку Ларису Копьеву к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, сообщает генеральная прокуратура Абхазии.Россиянка обвинялась в сбыте метадона в особо крупном размере. Общий вес наркотика составил 79,61 грамма."Согласно резолютивной части приговора Копьева приговорена к 15 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении.Копьева признала полностью свою вину и сотрудничала с предварительным следствием, уточнили в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

абхазия, в мире, россия