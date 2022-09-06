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Глава вологодского Заксобрания награжден Орденом Дружбы - РИА Новости, 06.09.2022
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Глава вологодского Заксобрания награжден Орденом Дружбы
Глава вологодского Заксобрания награжден Орденом Дружбы - РИА Новости, 06.09.2022
Глава вологодского Заксобрания награжден Орденом Дружбы
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко указом президента РФ награжден орденом Дружбы, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:55
2022-09-06T17:45
вологодская область
законодательное собрание вологодской области
андрей луценко
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 6 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко указом президента РФ награжден орденом Дружбы, сообщает пресс-служба регионального парламента.Луценко был избран на должность председателя Заксобрания области в 2016 году. Ранее работал техническим директором на Череповецком металлургическом комбинате, в 2014 году перешел на должность первого заместителя губернатора Вологодской области, ответственного за социально-экономическое развитие региона."Все эти годы Андрей Николаевич профессионально трудился на благо родного комбината, города Череповца и Вологодской области. Его активная позиция на посту председателя ЗСО позволила реализовать важнейшие для региона социальные инициативы. Андрей Николаевич пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и жителей Вологодчины. Поздравляю Андрея Николаевича с заслуженной наградой", - приводятся в сообщении слова поздравления губернатора области Олега Кувшинникова.
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законодательное собрание вологодской области, андрей луценко, олег кувшинников
Вологодская область, Законодательное Собрание Вологодской области, Андрей Луценко, Олег Кувшинников
16:55 06.09.2022 (обновлено: 17:45 06.09.2022)
 

Глава вологодского Заксобрания награжден Орденом Дружбы

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 6 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко указом президента РФ награжден орденом Дружбы, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Луценко был избран на должность председателя Заксобрания области в 2016 году. Ранее работал техническим директором на Череповецком металлургическом комбинате, в 2014 году перешел на должность первого заместителя губернатора Вологодской области, ответственного за социально-экономическое развитие региона.
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"Все эти годы Андрей Николаевич профессионально трудился на благо родного комбината, города Череповца и Вологодской области. Его активная позиция на посту председателя ЗСО позволила реализовать важнейшие для региона социальные инициативы. Андрей Николаевич пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и жителей Вологодчины. Поздравляю Андрея Николаевича с заслуженной наградой", - приводятся в сообщении слова поздравления губернатора области Олега Кувшинникова.
 
Вологодская областьЗаконодательное Собрание Вологодской областиАндрей ЛуценкоОлег Кувшинников
 
 
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