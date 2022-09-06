16:55 06.09.2022 (обновлено: 17:45 06.09.2022)
Глава вологодского Заксобрания награжден Орденом Дружбы
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
ВОЛОГДА, 6 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко указом президента РФ награжден орденом Дружбы, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Луценко был избран на должность председателя Заксобрания области в 2016 году. Ранее работал техническим директором на Череповецком металлургическом комбинате, в 2014 году перешел на должность первого заместителя губернатора Вологодской области, ответственного за социально-экономическое развитие региона.
"Все эти годы Андрей Николаевич профессионально трудился на благо родного комбината, города Череповца и Вологодской области. Его активная позиция на посту председателя ЗСО позволила реализовать важнейшие для региона социальные инициативы. Андрей Николаевич пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и жителей Вологодчины. Поздравляю Андрея Николаевича с заслуженной наградой", - приводятся в сообщении слова поздравления губернатора области Олега Кувшинникова.