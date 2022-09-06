https://ria.ru/20220906/nagrazhdenie-1814894070.html

Глава вологодского Заксобрания награжден Орденом Дружбы

Глава вологодского Заксобрания награжден Орденом Дружбы - РИА Новости, 06.09.2022

Глава вологодского Заксобрания награжден Орденом Дружбы

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко указом президента РФ награжден орденом Дружбы, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:55

2022-09-06T16:55

2022-09-06T17:45

вологодская область

законодательное собрание вологодской области

андрей луценко

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 6 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко указом президента РФ награжден орденом Дружбы, сообщает пресс-служба регионального парламента.Луценко был избран на должность председателя Заксобрания области в 2016 году. Ранее работал техническим директором на Череповецком металлургическом комбинате, в 2014 году перешел на должность первого заместителя губернатора Вологодской области, ответственного за социально-экономическое развитие региона."Все эти годы Андрей Николаевич профессионально трудился на благо родного комбината, города Череповца и Вологодской области. Его активная позиция на посту председателя ЗСО позволила реализовать важнейшие для региона социальные инициативы. Андрей Николаевич пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и жителей Вологодчины. Поздравляю Андрея Николаевича с заслуженной наградой", - приводятся в сообщении слова поздравления губернатора области Олега Кувшинникова.

https://ria.ru/20220906/remont-1814788060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

законодательное собрание вологодской области, андрей луценко, олег кувшинников