https://ria.ru/20220906/moshenniki-1814711828.html

В "Сбере" назвали наиболее популярный сценарий телефонного мошенничества

В "Сбере" назвали наиболее популярный сценарий телефонного мошенничества - РИА Новости, 06.09.2022

В "Сбере" назвали наиболее популярный сценарий телефонного мошенничества

Лидирующий сейчас сценарий телефонного мошенничества - это якобы звонок из правоохранительных органов, которые иногда звонят клиентам в поисках помощи в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T06:02

2022-09-06T06:02

2022-09-06T06:02

происшествия

сбербанк россии

сбер

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Лидирующий сейчас сценарий телефонного мошенничества - это якобы звонок из правоохранительных органов, которые иногда звонят клиентам в поисках помощи в задержании мошенников, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ВЭФ."На сегодняшний день лидирует сценарий "звонок правоохранительных органов". Иногда этот звонок связан с тем, что проводится некая спецоперация, проводятся задержания группы телефонных мошенников. Им ("органам" - ред.) нужна помощь со стороны клиентов, для того, чтобы можно было перечислить эти деньги и, что называется, поймать эту организованную преступную группу с поличным", - рассказал зампред Сбербанка, говоря о распространенном телефонном мошенничестве.Он отметил, что сейчас не появилось принципиально новых сценариев мошенничества, однако есть схемы, которые распространяются, и "по каким-то причинам… становятся менее выявляемыми или менее понимаемыми со стороны клиентов различных банков"."Мы встречаем такое разнообразие сценариев, в том числе даже даже связанное с проведением специальной военной операции в Украине", - заключил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20220831/moshenniki-1813482812.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, сбербанк россии, сбер, восточный экономический форум — 2022 (вэф)