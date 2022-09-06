https://ria.ru/20220906/moshenniki-1814711828.html
В "Сбере" назвали наиболее популярный сценарий телефонного мошенничества
В "Сбере" назвали наиболее популярный сценарий телефонного мошенничества - РИА Новости, 06.09.2022
В "Сбере" назвали наиболее популярный сценарий телефонного мошенничества
Лидирующий сейчас сценарий телефонного мошенничества - это якобы звонок из правоохранительных органов, которые иногда звонят клиентам в поисках помощи в... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T06:02
2022-09-06T06:02
2022-09-06T06:02
происшествия
сбербанк россии
сбер
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Лидирующий сейчас сценарий телефонного мошенничества - это якобы звонок из правоохранительных органов, которые иногда звонят клиентам в поисках помощи в задержании мошенников, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ВЭФ."На сегодняшний день лидирует сценарий "звонок правоохранительных органов". Иногда этот звонок связан с тем, что проводится некая спецоперация, проводятся задержания группы телефонных мошенников. Им ("органам" - ред.) нужна помощь со стороны клиентов, для того, чтобы можно было перечислить эти деньги и, что называется, поймать эту организованную преступную группу с поличным", - рассказал зампред Сбербанка, говоря о распространенном телефонном мошенничестве.Он отметил, что сейчас не появилось принципиально новых сценариев мошенничества, однако есть схемы, которые распространяются, и "по каким-то причинам… становятся менее выявляемыми или менее понимаемыми со стороны клиентов различных банков"."Мы встречаем такое разнообразие сценариев, в том числе даже даже связанное с проведением специальной военной операции в Украине", - заключил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сбербанк россии, сбер, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Происшествия, Сбербанк России, Сбер, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
В "Сбере" назвали наиболее популярный сценарий телефонного мошенничества
Кузнецов: среди мошенников лидирует сценарий "звонок правоохранительных органов"
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Лидирующий сейчас сценарий телефонного мошенничества - это якобы звонок из правоохранительных органов, которые иногда звонят клиентам в поисках помощи в задержании мошенников, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ВЭФ.
"Сегодня из множества кибератак на нашу страну в условиях развернувшейся против нас кибервойны можно выделить три главных направления: это сетевые атаки, куда входят DoS-атаки, это фишинг и это телефонное мошенничество", - сказал Кузнецов.
"На сегодняшний день лидирует сценарий "звонок правоохранительных органов". Иногда этот звонок связан с тем, что проводится некая спецоперация, проводятся задержания группы телефонных мошенников. Им ("органам" - ред.) нужна помощь со стороны клиентов, для того, чтобы можно было перечислить эти деньги и, что называется, поймать эту организованную преступную группу с поличным", - рассказал зампред Сбербанка, говоря о распространенном телефонном мошенничестве.
Он отметил, что сейчас не появилось принципиально новых сценариев мошенничества, однако есть схемы, которые распространяются, и "по каким-то причинам… становятся менее выявляемыми или менее понимаемыми со стороны клиентов различных банков".
"Мы встречаем такое разнообразие сценариев, в том числе даже даже связанное с проведением специальной военной операции в Украине", - заключил он.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.