https://ria.ru/20220906/medveditsa-1814886926.html

Раненую медведицу из Красноярского края отправили на рентген

Раненую медведицу из Красноярского края отправили на рентген - РИА Новости, 06.09.2022

Раненую медведицу из Красноярского края отправили на рентген

Раненую медведицу из Красноярского края, доставленную в Москву на лечение, отправили на рентген, сообщила во вторник глава Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:00

2022-09-06T16:00

2022-09-06T16:37

светлана радионова

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

москва

диксон

россия

происшествия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Раненую медведицу из Красноярского края, доставленную в Москву на лечение, отправили на рентген, сообщила во вторник глава Росприроднадзора Светлана Радионова."Мишку решили все же отправить на рентген прямо сейчас! Ждем информацию от врачей", - написала Радионова в своем Telegram-канале.Раненую белую медведицу обнаружили накануне на острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день ее привезли в Москву для лечения.На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские специалисты.После того, как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу вывезли на вертолете за пределы населенного пункта и выпустили в тундре.

https://ria.ru/20220906/tigr-1814722536.html

красноярский край

москва

диксон

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

светлана радионова, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), москва, диксон, россия, происшествия