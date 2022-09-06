https://ria.ru/20220906/medveditsa-1814886926.html
Раненую медведицу из Красноярского края отправили на рентген
Раненую медведицу из Красноярского края отправили на рентген - РИА Новости, 06.09.2022
Раненую медведицу из Красноярского края отправили на рентген
Раненую медведицу из Красноярского края, доставленную в Москву на лечение, отправили на рентген, сообщила во вторник глава Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:00
2022-09-06T16:00
2022-09-06T16:37
светлана радионова
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
москва
диксон
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Раненую медведицу из Красноярского края, доставленную в Москву на лечение, отправили на рентген, сообщила во вторник глава Росприроднадзора Светлана Радионова."Мишку решили все же отправить на рентген прямо сейчас! Ждем информацию от врачей", - написала Радионова в своем Telegram-канале.Раненую белую медведицу обнаружили накануне на острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день ее привезли в Москву для лечения.На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские специалисты.После того, как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу вывезли на вертолете за пределы населенного пункта и выпустили в тундре.
https://ria.ru/20220906/tigr-1814722536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана радионова, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), москва, диксон, россия, происшествия
Светлана Радионова, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Москва, Диксон, Россия, Происшествия
16:00 06.09.2022 (обновлено: 16:37 06.09.2022)
Раненую медведицу из Красноярского края отправили на рентген
Глава Росприроднадзора: раненую медведицу из Красноярского края отправили на рентген