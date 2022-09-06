https://ria.ru/20220906/medveditsa-1814884381.html

Специалисты нашли у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи

Специалисты нашли у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи - РИА Новости, 06.09.2022

Специалисты нашли у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи

Специалисты Московского зоопарка обнаружили у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:25

2022-09-06T16:25

2022-09-06T16:46

животные

диксон

красноярский край

москва

московский зоопарк

светлана акулова

россия

происшествия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Специалисты Московского зоопарка обнаружили у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова.Раненую белую медведицу обнаружили на острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день ее привезли в Москву для лечения. Как говорила ранее Акулова, медведица — молодая самка, ей около трех лет, вес 50-60 килограммов. В ходе обследования у медведицы нашли огнестрельное ранение в левую лопатку и парез задних конечностей, у нее сильное обезвоживание и парализована задняя часть тела. Она могла только шевелить головой и передними лапами."Белый медведь прибыл в зоопарк. Наши специалисты уже начали обследование: провели осмотр и рентген, было найдено 40-50 отверстий от картечи разного диаметра. Причина отказа задних лап пока выясняется", — отметила Акулова.На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям за последние месяцы. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские специалисты. После того, как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу вывезли на вертолете за пределы населенного пункта и выпустили в тундре.

https://ria.ru/20220906/tigr-1814722536.html

https://ria.ru/20220905/leopard-1814464125.html

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Владимир Лаврентьев

животные, диксон, красноярский край, москва, московский зоопарк, светлана акулова, россия, происшествия