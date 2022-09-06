https://ria.ru/20220906/medveditsa-1814884381.html
Специалисты нашли у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи
Специалисты нашли у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи - РИА Новости, 06.09.2022
Специалисты нашли у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи
Специалисты Московского зоопарка обнаружили у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:25
2022-09-06T16:25
2022-09-06T16:46
животные
диксон
красноярский край
москва
московский зоопарк
светлана акулова
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733481948_20:0:1833:1020_1920x0_80_0_0_6b26e013c756c74a8d85a12113dc9d80.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Специалисты Московского зоопарка обнаружили у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова.Раненую белую медведицу обнаружили на острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день ее привезли в Москву для лечения. Как говорила ранее Акулова, медведица — молодая самка, ей около трех лет, вес 50-60 килограммов. В ходе обследования у медведицы нашли огнестрельное ранение в левую лопатку и парез задних конечностей, у нее сильное обезвоживание и парализована задняя часть тела. Она могла только шевелить головой и передними лапами."Белый медведь прибыл в зоопарк. Наши специалисты уже начали обследование: провели осмотр и рентген, было найдено 40-50 отверстий от картечи разного диаметра. Причина отказа задних лап пока выясняется", — отметила Акулова.На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям за последние месяцы. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские специалисты. После того, как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу вывезли на вертолете за пределы населенного пункта и выпустили в тундре.
https://ria.ru/20220906/tigr-1814722536.html
https://ria.ru/20220905/leopard-1814464125.html
диксон
красноярский край
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733481948_246:0:1606:1020_1920x0_80_0_0_e291cc3684191377da85da57b59a3b9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, диксон, красноярский край, москва, московский зоопарк, светлана акулова, россия, происшествия
Животные, Диксон, Красноярский край, Москва, Московский зоопарк, Светлана Акулова, Россия, Происшествия
16:25 06.09.2022 (обновлено: 16:46 06.09.2022)
Специалисты нашли у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи
Специалисты Московского зоопарка нашли у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи