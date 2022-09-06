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Специалисты нашли у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи - РИА Новости, 06.09.2022
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Специалисты нашли у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи
Специалисты нашли у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи - РИА Новости, 06.09.2022
Специалисты нашли у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи
Специалисты Московского зоопарка обнаружили у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:25
2022-09-06T16:46
животные
диксон
красноярский край
москва
московский зоопарк
светлана акулова
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Специалисты Московского зоопарка обнаружили у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова.Раненую белую медведицу обнаружили на острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день ее привезли в Москву для лечения. Как говорила ранее Акулова, медведица — молодая самка, ей около трех лет, вес 50-60 килограммов. В ходе обследования у медведицы нашли огнестрельное ранение в левую лопатку и парез задних конечностей, у нее сильное обезвоживание и парализована задняя часть тела. Она могла только шевелить головой и передними лапами."Белый медведь прибыл в зоопарк. Наши специалисты уже начали обследование: провели осмотр и рентген, было найдено 40-50 отверстий от картечи разного диаметра. Причина отказа задних лап пока выясняется", — отметила Акулова.На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям за последние месяцы. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские специалисты. После того, как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу вывезли на вертолете за пределы населенного пункта и выпустили в тундре.
https://ria.ru/20220906/tigr-1814722536.html
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животные, диксон, красноярский край, москва, московский зоопарк, светлана акулова, россия, происшествия
Животные, Диксон, Красноярский край, Москва, Московский зоопарк, Светлана Акулова, Россия, Происшествия
16:25 06.09.2022 (обновлено: 16:46 06.09.2022)
 
Специалисты нашли у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи

Специалисты Московского зоопарка нашли у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи

© Фото : Русское географическое обществоМедведица в транспортной клетке. Скриншот видеозаписи
Медведица в транспортной клетке. Скриншот видеозаписи - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Русское географическое общество
Медведица в транспортной клетке. Скриншот видеозаписи
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Специалисты Московского зоопарка обнаружили у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Раненую белую медведицу обнаружили на острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день ее привезли в Москву для лечения. Как говорила ранее Акулова, медведица — молодая самка, ей около трех лет, вес 50-60 килограммов. В ходе обследования у медведицы нашли огнестрельное ранение в левую лопатку и парез задних конечностей, у нее сильное обезвоживание и парализована задняя часть тела. Она могла только шевелить головой и передними лапами.
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"Белый медведь прибыл в зоопарк. Наши специалисты уже начали обследование: провели осмотр и рентген, было найдено 40-50 отверстий от картечи разного диаметра. Причина отказа задних лап пока выясняется", — отметила Акулова.
На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям за последние месяцы. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские специалисты. После того, как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу вывезли на вертолете за пределы населенного пункта и выпустили в тундре.
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