https://ria.ru/20220906/medveditsa-1814733293.html
Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет в Москву
Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет в Москву - РИА Новости, 06.09.2022
Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет в Москву
Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет Норильск-Москва, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:11
2022-09-06T09:11
2022-09-06T09:11
красноярский край
московский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731801015_0:0:3246:1825_1920x0_80_0_0_9e3da33b9bbd4b9c284db4bcb51f196f.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет Норильск-Москва, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.Ранее сообщалось, что Москва готова принять раненую медведицу из Красноярского края, перевезенную авиацией из Диксона в Норильск. Как сообщала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, медведица - молодая самка, ей около трех лет, вес 50-60 килограммов. В ходе обследования у медведицы нашли огнестрельное ранение в левую лопатку и парез задних конечностей, у нее сильное обезвоживание и парализована задняя часть тела. Она могла только шевелить головой и передними лапами."Медведицу уже погрузили в самолет Норильск-Москва. Состояние также оценивается как стабильно тяжелое, но она смогла позавтракать – аппетит вернулся", - написала Акулова.Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале подтвердила, что медведицу отправят на лечение в Москву. Она подчеркнула, что никакие контакты людей с хищниками недопустимы, при появлении краснокнижников рядом с поселениями следует немедленно информировать ответственные службы.Радионова добавила, что решение о правомерности применения оружия в отношении медведицы будет принимать прокуратура. За нелегальную добычу белого медведя виновным может грозить уголовная ответственность.На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские специалисты. После того как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу вывезли на вертолете за пределы населенного пункта и выпустили в тундре.
https://ria.ru/20220722/medved-1804192617.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731801015_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_e680b03a1e18511e38355e3038c27447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск
Красноярский край, Московский зоопарк, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Норильск
Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет в Москву
Белую медведицу с огнестрельным ранением погрузили на самолет Норильск-Москва
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет Норильск-Москва, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Ранее сообщалось, что Москва готова принять раненую медведицу из Красноярского края, перевезенную авиацией из Диксона
в Норильск
. Как сообщала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, медведица - молодая самка, ей около трех лет, вес 50-60 килограммов. В ходе обследования у медведицы нашли огнестрельное ранение в левую лопатку и парез задних конечностей, у нее сильное обезвоживание и парализована задняя часть тела. Она могла только шевелить головой и передними лапами.
"Медведицу уже погрузили в самолет Норильск-Москва. Состояние также оценивается как стабильно тяжелое, но она смогла позавтракать – аппетит вернулся", - написала Акулова.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова
в своем Telegram-канале подтвердила, что медведицу отправят на лечение в Москву. Она подчеркнула, что никакие контакты людей с хищниками недопустимы, при появлении краснокнижников рядом с поселениями следует немедленно информировать ответственные службы.
Радионова добавила, что решение о правомерности применения оружия в отношении медведицы будет принимать прокуратура. За нелегальную добычу белого медведя виновным может грозить уголовная ответственность.
На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские специалисты. После того как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу вывезли на вертолете за пределы населенного пункта и выпустили в тундре.