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Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет в Москву - РИА Новости, 06.09.2022
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Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет в Москву
Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет в Москву - РИА Новости, 06.09.2022
Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет в Москву
Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет Норильск-Москва, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:11
2022-09-06T09:11
красноярский край
московский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет Норильск-Москва, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.Ранее сообщалось, что Москва готова принять раненую медведицу из Красноярского края, перевезенную авиацией из Диксона в Норильск. Как сообщала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, медведица - молодая самка, ей около трех лет, вес 50-60 килограммов. В ходе обследования у медведицы нашли огнестрельное ранение в левую лопатку и парез задних конечностей, у нее сильное обезвоживание и парализована задняя часть тела. Она могла только шевелить головой и передними лапами."Медведицу уже погрузили в самолет Норильск-Москва. Состояние также оценивается как стабильно тяжелое, но она смогла позавтракать – аппетит вернулся", - написала Акулова.Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале подтвердила, что медведицу отправят на лечение в Москву. Она подчеркнула, что никакие контакты людей с хищниками недопустимы, при появлении краснокнижников рядом с поселениями следует немедленно информировать ответственные службы.Радионова добавила, что решение о правомерности применения оружия в отношении медведицы будет принимать прокуратура. За нелегальную добычу белого медведя виновным может грозить уголовная ответственность.На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские специалисты. После того как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу вывезли на вертолете за пределы населенного пункта и выпустили в тундре.
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красноярский край, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск
Красноярский край, Московский зоопарк, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Норильск
09:11 06.09.2022
 
Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет в Москву

Белую медведицу с огнестрельным ранением погрузили на самолет Норильск-Москва

© РИА Новости / Максим ДеминовБелый медведь
Белый медведь - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Максим Деминов
Белый медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет Норильск-Москва, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Ранее сообщалось, что Москва готова принять раненую медведицу из Красноярского края, перевезенную авиацией из Диксона в Норильск. Как сообщала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, медведица - молодая самка, ей около трех лет, вес 50-60 килограммов. В ходе обследования у медведицы нашли огнестрельное ранение в левую лопатку и парез задних конечностей, у нее сильное обезвоживание и парализована задняя часть тела. Она могла только шевелить головой и передними лапами.
"Медведицу уже погрузили в самолет Норильск-Москва. Состояние также оценивается как стабильно тяжелое, но она смогла позавтракать – аппетит вернулся", - написала Акулова.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале подтвердила, что медведицу отправят на лечение в Москву. Она подчеркнула, что никакие контакты людей с хищниками недопустимы, при появлении краснокнижников рядом с поселениями следует немедленно информировать ответственные службы.
Белый медведь - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбы
Радионова добавила, что решение о правомерности применения оружия в отношении медведицы будет принимать прокуратура. За нелегальную добычу белого медведя виновным может грозить уголовная ответственность.
На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские специалисты. После того как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу вывезли на вертолете за пределы населенного пункта и выпустили в тундре.
 
Красноярский крайМосковский зоопаркФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Норильск
 
 
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