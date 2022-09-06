https://ria.ru/20220906/medveditsa-1814733293.html

Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет в Москву

Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет в Москву - РИА Новости, 06.09.2022

Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет в Москву

Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет Норильск-Москва, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:11

2022-09-06T09:11

2022-09-06T09:11

красноярский край

московский зоопарк

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

норильск

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Раненую белую медведицу из Красноярского края погрузили на самолет Норильск-Москва, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.Ранее сообщалось, что Москва готова принять раненую медведицу из Красноярского края, перевезенную авиацией из Диксона в Норильск. Как сообщала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, медведица - молодая самка, ей около трех лет, вес 50-60 килограммов. В ходе обследования у медведицы нашли огнестрельное ранение в левую лопатку и парез задних конечностей, у нее сильное обезвоживание и парализована задняя часть тела. Она могла только шевелить головой и передними лапами."Медведицу уже погрузили в самолет Норильск-Москва. Состояние также оценивается как стабильно тяжелое, но она смогла позавтракать – аппетит вернулся", - написала Акулова.Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале подтвердила, что медведицу отправят на лечение в Москву. Она подчеркнула, что никакие контакты людей с хищниками недопустимы, при появлении краснокнижников рядом с поселениями следует немедленно информировать ответственные службы.Радионова добавила, что решение о правомерности применения оружия в отношении медведицы будет принимать прокуратура. За нелегальную добычу белого медведя виновным может грозить уголовная ответственность.На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские специалисты. После того как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу вывезли на вертолете за пределы населенного пункта и выпустили в тундре.

https://ria.ru/20220722/medved-1804192617.html

красноярский край

норильск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск