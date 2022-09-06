https://ria.ru/20220906/meditsina-1814954165.html

Гладков рассказал о высоких технологиях в белгородской медицине

Гладков рассказал о высоких технологиях в белгородской медицине - РИА Новости, 06.09.2022

Гладков рассказал о высоких технологиях в белгородской медицине

Жителям Белгородской области стали доступны технологии хирургии с применением фемтосекундного лазера для лечения катаракты, что позволит пациентам получать... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T20:17

2022-09-06T20:17

2022-09-06T20:20

белгородская область

общество

вячеслав гладков

белгородская область

белгород

москва

мнтк "микрохирургия глаза"

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БЕЛГОРОД, 6 сен – РИА Новости. Жителям Белгородской области стали доступны технологии хирургии с применением фемтосекундного лазера для лечения катаракты, что позволит пациентам получать высокотехнологичную помощь в регионе, сообщает региональное правительство.В Белгороде во вторник открылось лечебно-диагностическое отделение калужского филиала федерального государственного автономного учреждения "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза". На открытии побывал губернатор Вячеслав Гладков. Он лично убедился в том, что в отделении белгородцам впервые стали доступны технологии хирургии с применением фемтосекундного лазера."Отделение оснащено уникальным технологическим комплексом для хирургии катаракты, включающим в себя четыре прибора: диагностический модуль, который передает все диагностируемые параметры глаза на новейший операционный микроскоп, факоэмульсификатор последнего поколения и фемтосекундный лазер", - говорится в сообщении.Как поясняют специалисты, на основе полученных данных врач может получить максимальный результат лечения для пациента. Также будет проводиться высокотехнологичная витреоретинальная хирургия, которая считается одной из самых сложных, требующих особой квалификации офтальмохирургов. "Очень рад, что медицина Белгородской области расширяет применение высоких технологий. Теперь белгородцы смогут получить доступную высококвалифицированную помощь в комфортных условиях, не выезжая в Москву или Калугу. Самое главное - что технологии, которые будут использованы, позволяют пациенту сразу же после оказания медицинской помощи отправиться домой", - отметил Гладков.Глава региона назвал эти технологии "медициной будущего" и поблагодарил руководство учреждения за пример для других направлений, которые готовы к цифровизации и работе с новым эффективным медицинским оборудованием. Как отметили в правительстве, в МНТК "Микрохирургия глаза " разработан и получил широкое практическое применение целый ряд методов восстановления зрительных функций у пациентов с патологией сетчатки и зрительного нерва: электростимуляция, магнитостимуляция, лазерстимуляция.Новое медицинское учреждение оснащено мобильным диагностическим офтальмологическим комплексом, операционным блоком, отделением консервативного лечения, диагностической линией и лазерной операционной. Передвижной диагностический комплекс калужского филиала МНТК может работать в отдаленных районах области, где "прямо на колесах", рядом с домом, нуждающиеся могут провести офтальмологические диагностические обследования на высокотехнологичном оборудовании по современным стандартам и проконсультироваться у врача-офтальмолога.На диагностической линии собрано самое современное оборудование. Оно позволяет поставить точный диагноз всего за один день и выявить заболевание на ранней стадии. В центре применяют порядка 20 методик обследования, выявляющих индивидуальные особенности строения органов зрения и определения их функциональных возможностей. Оборудование преимущественно действует бесконтактно и адаптировано для пациентов любого возраста и с любыми физическими особенностями.

https://ria.ru/20220718/zdorove-1803327095.html

https://ria.ru/20220825/otpusk-1812191750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вячеслав гладков, белгородская область, белгород, москва, мнтк "микрохирургия глаза"