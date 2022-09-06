https://ria.ru/20220906/kuzbass-1814559394.html

Кузбасс вошел в туристский проект "Узоры городов России"

Кузбасс вошел в туристский проект "Узоры городов России" - РИА Новости, 06.09.2022

Кузбасс вошел в туристский проект "Узоры городов России"

Кузбасс вошел в туристский проект "Узоры городов России", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T00:26

2022-09-06T00:26

2022-09-06T00:26

туризм

ярославская область

удмуртская республика (удмуртия)

прокопьевск

новости - туризм

кемеровская область

вологодская область

владимирская область

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КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Кузбасс вошел в туристский проект "Узоры городов России", сообщает пресс-служба правительства региона."В первую очередь реализация "Узоров Кузбасса" изменит имидж региона на российском туристическом рынке. Мы будем говорить о нем не только как о центре угледобычи, но и как о столице креативных индустрий", — отмечает автор и руководитель проекта Елена Сургуладзе.Объединяясь с туриндустрией, мастера декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов получат большие возможности для продвижения исконно сибирских ремесел. Направление даст толчок для организации новых продуктов: пленэров, авторских туров, встреч с ремесленниками, мастер-классов и интерактивных программ.Так, с 6 по 9 сентября пройдут очные творческие лаборатории "Узоры Кузбасса". В Прокопьевске мастера представят уникальные техники изготовления кукол ручной работы, кованых изделий и прокопьевской бересты, в Анжеро-Судженске будут представлены работы гончаров, кружева от местных мастериц. Итогом станет форум креативных индустрий и туризма "Узоры Кузбасса", который пройдет 9 ноября 2022 года в Кемерове. Там состоится презентация работ ремесленников и новых маршрутов для путешественников.В проекте "Узоры городов России" также числятся Вологодская, Владимирская, Ивановская, Кировская, Костромская, Московская, Нижегородская, Тверская, Ярославская области, Крым, Удмуртская республика.

https://ria.ru/20220903/leto-1814114185.html

ярославская область

удмуртская республика (удмуртия)

прокопьевск

кемеровская область

вологодская область

владимирская область

ивановская область

кировская область

костромская область

московская область (подмосковье)

нижегородская область

тверская область

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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