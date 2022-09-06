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Кузбасс вошел в туристский проект "Узоры городов России" - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/kuzbass-1814559394.html
Кузбасс вошел в туристский проект "Узоры городов России"
Кузбасс вошел в туристский проект "Узоры городов России" - РИА Новости, 06.09.2022
Кузбасс вошел в туристский проект "Узоры городов России"
Кузбасс вошел в туристский проект "Узоры городов России", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T00:26
2022-09-06T00:26
туризм
ярославская область
удмуртская республика (удмуртия)
прокопьевск
новости - туризм
кемеровская область
вологодская область
владимирская область
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КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Кузбасс вошел в туристский проект "Узоры городов России", сообщает пресс-служба правительства региона."В первую очередь реализация "Узоров Кузбасса" изменит имидж региона на российском туристическом рынке. Мы будем говорить о нем не только как о центре угледобычи, но и как о столице креативных индустрий", — отмечает автор и руководитель проекта Елена Сургуладзе.Объединяясь с туриндустрией, мастера декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов получат большие возможности для продвижения исконно сибирских ремесел. Направление даст толчок для организации новых продуктов: пленэров, авторских туров, встреч с ремесленниками, мастер-классов и интерактивных программ.Так, с 6 по 9 сентября пройдут очные творческие лаборатории "Узоры Кузбасса". В Прокопьевске мастера представят уникальные техники изготовления кукол ручной работы, кованых изделий и прокопьевской бересты, в Анжеро-Судженске будут представлены работы гончаров, кружева от местных мастериц. Итогом станет форум креативных индустрий и туризма "Узоры Кузбасса", который пройдет 9 ноября 2022 года в Кемерове. Там состоится презентация работ ремесленников и новых маршрутов для путешественников.В проекте "Узоры городов России" также числятся Вологодская, Владимирская, Ивановская, Кировская, Костромская, Московская, Нижегородская, Тверская, Ярославская области, Крым, Удмуртская республика.
https://ria.ru/20220903/leto-1814114185.html
ярославская область
удмуртская республика (удмуртия)
прокопьевск
кемеровская область
вологодская область
владимирская область
ивановская область
кировская область
костромская область
московская область (подмосковье)
нижегородская область
тверская область
республика крым
кемерово
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Елена Громова
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ярославская область, удмуртская республика (удмуртия), прокопьевск, новости - туризм, кемеровская область, вологодская область, владимирская область, ивановская область, кировская область, костромская область, московская область (подмосковье), нижегородская область, тверская область, республика крым, кемерово
Туризм, Ярославская область, Удмуртская Республика (Удмуртия), Прокопьевск, Новости - Туризм, Кемеровская область, Вологодская область, Владимирская область, Ивановская область, Кировская область, Костромская область, Московская область (Подмосковье), Нижегородская область, Тверская область, Республика Крым, Кемерово
00:26 06.09.2022
 
Кузбасс вошел в туристский проект "Узоры городов России"

Кузбасс вошел в туристский проект "Узоры городов России", объединивший 13 регионов

© РИА Новости / Елена Громова Монумент “Память шахтерам Кузбасса” Эрнста Неизвестного
Монумент “Память шахтерам Кузбасса” Эрнста Неизвестного - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Елена Громова
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Кузбасс вошел в туристский проект "Узоры городов России", сообщает пресс-служба правительства региона.
"В первую очередь реализация "Узоров Кузбасса" изменит имидж региона на российском туристическом рынке. Мы будем говорить о нем не только как о центре угледобычи, но и как о столице креативных индустрий", — отмечает автор и руководитель проекта Елена Сургуладзе.
Объединяясь с туриндустрией, мастера декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов получат большие возможности для продвижения исконно сибирских ремесел. Направление даст толчок для организации новых продуктов: пленэров, авторских туров, встреч с ремесленниками, мастер-классов и интерактивных программ.
Так, с 6 по 9 сентября пройдут очные творческие лаборатории "Узоры Кузбасса". В Прокопьевске мастера представят уникальные техники изготовления кукол ручной работы, кованых изделий и прокопьевской бересты, в Анжеро-Судженске будут представлены работы гончаров, кружева от местных мастериц.
Итогом станет форум креативных индустрий и туризма "Узоры Кузбасса", который пройдет 9 ноября 2022 года в Кемерове. Там состоится презентация работ ремесленников и новых маршрутов для путешественников.
В проекте "Узоры городов России" также числятся Вологодская, Владимирская, Ивановская, Кировская, Костромская, Московская, Нижегородская, Тверская, Ярославская области, Крым, Удмуртская республика.
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ТуризмЯрославская областьУдмуртская Республика (Удмуртия)ПрокопьевскНовости - ТуризмКемеровская областьВологодская областьВладимирская областьИвановская областьКировская областьКостромская областьМосковская область (Подмосковье)Нижегородская областьТверская областьРеспублика КрымКемерово
 
 
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