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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже превысил 61 рубль
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже превысил 61 рубль - РИА Новости, 06.09.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже превысил 61 рубль
Валюта РФ снизилась во вторник к доллару и евро - до 61,24 рубля и 60,42 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:18
2022-09-06T19:18
2022-09-06T19:18
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Валюта РФ снизилась во вторник к доллару и евро - до 61,24 рубля и 60,42 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 37 копеек, до 61,24 рубля, евро - на 29 копеек, до 60,42 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Экономика, Россия, Московская биржа, Валюта, Динамика курсов валют, евро, Рубль, Курс рубля, Курс доллара
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже превысил 61 рубль
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 6 сентября вырос до 61,24 рубля, евро — до 60,42