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Еще один туроператор открыл продажи путевок на прямых рейсах на Кубу - РИА Новости, 06.09.2022
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220906/kuba-1814771880.html
Еще один туроператор открыл продажи путевок на прямых рейсах на Кубу
Еще один туроператор открыл продажи путевок на прямых рейсах на Кубу - РИА Новости, 06.09.2022
Еще один туроператор открыл продажи путевок на прямых рейсах на Кубу
Coral Travel берет блоки мест на прямых рейсах Nordwind Airlines на Кубу, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:46
2022-09-06T13:46
туризм
туризм
новости - туризм
куба
варадеро
coral travel
nordwind airlines
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Coral Travel берет блоки мест на прямых рейсах Nordwind Airlines на Кубу, сообщает АТОР.Туроператор готовится отправить отдыхающих на популярные курорты Варадеро и Кайо-Коко.Перелеты по первому маршруту планируется осуществлять четыре раза в неделю с 1 октября по 14 мая 2023 года, по второму — три или четыре раза в неделю со 2 октября по 14 мая.Coral Travel сообщает, что недельный отдых на Кайо-Коко в гостинице категории четыре звезды обойдется в сумму от 209 тысяч рублей на двоих. На новогодние каникулы — как минимум на 40 тысяч рублей дороже.Туры в Варадеро на семь ночей стоят от 200 тысяч рублей на двоих с проживанием в отеле категории четыре звезды. На новогодние каникулы расходы на подобный отдых увеличатся на 150 тысяч рублей.Также путевку на Кубу с перелетом Nordwind Airlines предлагают клиентам Pegas Touristik и Anex Tour.
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туризм, новости - туризм, куба, варадеро, coral travel, nordwind airlines, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Куба, Варадеро, Coral Travel, Nordwind Airlines, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
13:46 06.09.2022
 
Еще один туроператор открыл продажи путевок на прямых рейсах на Кубу

АТОР: Coral Travel запустил продажи путевок на прямых рейсах на Кубу

CC0 / dikarka / Пляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
CC0 / dikarka /
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Coral Travel берет блоки мест на прямых рейсах Nordwind Airlines на Кубу, сообщает АТОР.
Туроператор готовится отправить отдыхающих на популярные курорты Варадеро и Кайо-Коко.
Перелеты по первому маршруту планируется осуществлять четыре раза в неделю с 1 октября по 14 мая 2023 года, по второму — три или четыре раза в неделю со 2 октября по 14 мая.
Coral Travel сообщает, что недельный отдых на Кайо-Коко в гостинице категории четыре звезды обойдется в сумму от 209 тысяч рублей на двоих. На новогодние каникулы — как минимум на 40 тысяч рублей дороже.
Туры в Варадеро на семь ночей стоят от 200 тысяч рублей на двоих с проживанием в отеле категории четыре звезды. На новогодние каникулы расходы на подобный отдых увеличатся на 150 тысяч рублей.
Также путевку на Кубу с перелетом Nordwind Airlines предлагают клиентам Pegas Touristik и Anex Tour.
Вид на один их отелей Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 16:22Туризм
Российский туроператор запустил продажу путевок на прямых рейсах на Кубу
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКубаВарадероCoral TravelNordwind AirlinesАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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