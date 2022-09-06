https://ria.ru/20220906/kuba-1814771880.html
Еще один туроператор открыл продажи путевок на прямых рейсах на Кубу
Еще один туроператор открыл продажи путевок на прямых рейсах на Кубу - РИА Новости, 06.09.2022
Еще один туроператор открыл продажи путевок на прямых рейсах на Кубу
Coral Travel берет блоки мест на прямых рейсах Nordwind Airlines на Кубу, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:46
2022-09-06T13:46
2022-09-06T13:46
туризм
туризм
новости - туризм
куба
варадеро
coral travel
nordwind airlines
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Coral Travel берет блоки мест на прямых рейсах Nordwind Airlines на Кубу, сообщает АТОР.Туроператор готовится отправить отдыхающих на популярные курорты Варадеро и Кайо-Коко.Перелеты по первому маршруту планируется осуществлять четыре раза в неделю с 1 октября по 14 мая 2023 года, по второму — три или четыре раза в неделю со 2 октября по 14 мая.Coral Travel сообщает, что недельный отдых на Кайо-Коко в гостинице категории четыре звезды обойдется в сумму от 209 тысяч рублей на двоих. На новогодние каникулы — как минимум на 40 тысяч рублей дороже.Туры в Варадеро на семь ночей стоят от 200 тысяч рублей на двоих с проживанием в отеле категории четыре звезды. На новогодние каникулы расходы на подобный отдых увеличатся на 150 тысяч рублей.Также путевку на Кубу с перелетом Nordwind Airlines предлагают клиентам Pegas Touristik и Anex Tour.
https://ria.ru/20220829/kuba-1812935366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, куба, варадеро, coral travel, nordwind airlines, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Куба, Варадеро, Coral Travel, Nordwind Airlines, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Еще один туроператор открыл продажи путевок на прямых рейсах на Кубу
АТОР: Coral Travel запустил продажи путевок на прямых рейсах на Кубу
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Coral Travel берет блоки мест на прямых рейсах Nordwind Airlines на Кубу, сообщает
АТОР.
Туроператор готовится отправить отдыхающих на популярные курорты Варадеро и Кайо-Коко.
Перелеты по первому маршруту планируется осуществлять четыре раза в неделю с 1 октября по 14 мая 2023 года, по второму — три или четыре раза в неделю со 2 октября по 14 мая.
Coral Travel сообщает, что недельный отдых на Кайо-Коко в гостинице категории четыре звезды обойдется в сумму от 209 тысяч рублей на двоих. На новогодние каникулы — как минимум на 40 тысяч рублей дороже.
Туры в Варадеро на семь ночей стоят от 200 тысяч рублей на двоих с проживанием в отеле категории четыре звезды. На новогодние каникулы расходы на подобный отдых увеличатся на 150 тысяч рублей.
Также путевку на Кубу с перелетом Nordwind Airlines предлагают клиентам Pegas Touristik и Anex Tour.