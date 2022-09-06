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Дроздов: креативные индустрии помогают технологическому развитию регионов - РИА Новости, 06.09.2022
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Восточный экономический форум
https://ria.ru/20220906/kreativnost-1814925245.html
Дроздов: креативные индустрии помогают технологическому развитию регионов
Дроздов: креативные индустрии помогают технологическому развитию регионов - РИА Новости, 06.09.2022
Дроздов: креативные индустрии помогают технологическому развитию регионов
Креативные индустрии, связанные с технологическими инновациями, становятся одним из драйверов развития регионов, считает председатель правления Фонда "Сколково" РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:23
2022-09-06T21:57
сколково
фонд "сколково"
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
ивановская область
технологии
красноярский край
россия
сибирский федеральный университет
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Креативные индустрии, связанные с технологическими инновациями, становятся одним из драйверов развития регионов, считает председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.Он выступил в ходе сессии "Социокультурное развитие регионов" на ВЭФ-2022.Он привел примеры двух регионов, имеющих потенциал развития креативных индустрий, которые при этом могут дать толчок технологическому росту."Первый регион — это Ивановская область. Здесь на ум всегда приходит текстильная промышленность. Но при этом сколковские компании представляют такие хардовые сферы как энергетика, медицина и никаких стартапов из текстильной отрасли вы не увидите, хотя на самом деле это не только дизайн, но и технологии создании новых тканей, швейное оборудование. Мы подумали, что необходимо стимулировать развитие локальной идентичности региона, и как раз в октябре будем проводить обучающий семинар для креативного класса, расскажем о том, как коммерциализировать свое творчество", - сказал Дроздов.Еще один пример, отметил он, - это Красноярский край."Красноярск постепенно становится гастрономической столицей России, там создан даже институт в рамках Сибирского федерального университета, где обучают шеф-поваров не только готовить, но и управлять своим бизнесом. Как результат, там появилось уже много очень хороших ресторанов международного уровня. Это пример возникновения новой идентичности региона. Здесь тоже все тесно связано с технологическим предпринимательством — это и биохимия и сельское хозяйство, оборудование для кухонь", — пояснил Дроздов.
https://ria.ru/20211108/investitsii-1758056087.html
https://ria.ru/20220721/skolkovo-1803964709.html
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сколково, фонд "сколково", восточный экономический форум — 2022 (вэф), ивановская область, технологии, красноярский край, россия, сибирский федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Сколково, Фонд "Сколково", Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Ивановская область, Технологии, Красноярский край, Россия, Сибирский федеральный университет, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум
18:23 06.09.2022 (обновлено: 21:57 06.09.2022)
 

Дроздов: креативные индустрии помогают технологическому развитию регионов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкВЭФ-2022. Деловая программа
ВЭФ-2022. Деловая программа - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Креативные индустрии, связанные с технологическими инновациями, становятся одним из драйверов развития регионов, считает председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.
Он выступил в ходе сессии "Социокультурное развитие регионов" на ВЭФ-2022.
"В современном мире технологическое предпринимательство связано с креативными индустриями. В сфере кино, либо живописи часто для того, чтобы донести контент, используются технологии виртуальной и дополненной реальности. Зачастую техническое творчество выступает в качестве поддерживающего для творчества нетехнического. Мы заинтересованы в том, чтобы креативные индустрии развивались, потому что они будут влечь за собой развитие технологий, которые мы поддерживаем", — привели в пресс-службе фонда слова Дроздова.
Он привел примеры двух регионов, имеющих потенциал развития креативных индустрий, которые при этом могут дать толчок технологическому росту.
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"Первый регион — это Ивановская область. Здесь на ум всегда приходит текстильная промышленность. Но при этом сколковские компании представляют такие хардовые сферы как энергетика, медицина и никаких стартапов из текстильной отрасли вы не увидите, хотя на самом деле это не только дизайн, но и технологии создании новых тканей, швейное оборудование. Мы подумали, что необходимо стимулировать развитие локальной идентичности региона, и как раз в октябре будем проводить обучающий семинар для креативного класса, расскажем о том, как коммерциализировать свое творчество", - сказал Дроздов.
Еще один пример, отметил он, - это Красноярский край.
"Красноярск постепенно становится гастрономической столицей России, там создан даже институт в рамках Сибирского федерального университета, где обучают шеф-поваров не только готовить, но и управлять своим бизнесом. Как результат, там появилось уже много очень хороших ресторанов международного уровня. Это пример возникновения новой идентичности региона. Здесь тоже все тесно связано с технологическим предпринимательством — это и биохимия и сельское хозяйство, оборудование для кухонь", — пояснил Дроздов.
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Восточный экономический форумСколковоФонд "Сколково"Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Ивановская областьТехнологииКрасноярский крайРоссияСибирский федеральный университетВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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