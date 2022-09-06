18:23 06.09.2022 (обновлено: 21:57 06.09.2022)
Дроздов: креативные индустрии помогают технологическому развитию регионов
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Креативные индустрии, связанные с технологическими инновациями, становятся одним из драйверов развития регионов, считает председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.
Он выступил в ходе сессии "Социокультурное развитие регионов" на ВЭФ-2022.
"В современном мире технологическое предпринимательство связано с креативными индустриями. В сфере кино, либо живописи часто для того, чтобы донести контент, используются технологии виртуальной и дополненной реальности. Зачастую техническое творчество выступает в качестве поддерживающего для творчества нетехнического. Мы заинтересованы в том, чтобы креативные индустрии развивались, потому что они будут влечь за собой развитие технологий, которые мы поддерживаем", — привели в пресс-службе фонда слова Дроздова.
Он привел примеры двух регионов, имеющих потенциал развития креативных индустрий, которые при этом могут дать толчок технологическому росту.
"Первый регион — это Ивановская область. Здесь на ум всегда приходит текстильная промышленность. Но при этом сколковские компании представляют такие хардовые сферы как энергетика, медицина и никаких стартапов из текстильной отрасли вы не увидите, хотя на самом деле это не только дизайн, но и технологии создании новых тканей, швейное оборудование. Мы подумали, что необходимо стимулировать развитие локальной идентичности региона, и как раз в октябре будем проводить обучающий семинар для креативного класса, расскажем о том, как коммерциализировать свое творчество", - сказал Дроздов.
Еще один пример, отметил он, - это Красноярский край.
"Красноярск постепенно становится гастрономической столицей России, там создан даже институт в рамках Сибирского федерального университета, где обучают шеф-поваров не только готовить, но и управлять своим бизнесом. Как результат, там появилось уже много очень хороших ресторанов международного уровня. Это пример возникновения новой идентичности региона. Здесь тоже все тесно связано с технологическим предпринимательством — это и биохимия и сельское хозяйство, оборудование для кухонь", — пояснил Дроздов.