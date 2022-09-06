https://ria.ru/20220906/kreativnost-1814925245.html

Дроздов: креативные индустрии помогают технологическому развитию регионов

Дроздов: креативные индустрии помогают технологическому развитию регионов - РИА Новости, 06.09.2022

Дроздов: креативные индустрии помогают технологическому развитию регионов

Креативные индустрии, связанные с технологическими инновациями, становятся одним из драйверов развития регионов, считает председатель правления Фонда "Сколково" РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:23

2022-09-06T18:23

2022-09-06T21:57

сколково

фонд "сколково"

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

ивановская область

технологии

красноярский край

россия

сибирский федеральный университет

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Креативные индустрии, связанные с технологическими инновациями, становятся одним из драйверов развития регионов, считает председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.Он выступил в ходе сессии "Социокультурное развитие регионов" на ВЭФ-2022.Он привел примеры двух регионов, имеющих потенциал развития креативных индустрий, которые при этом могут дать толчок технологическому росту."Первый регион — это Ивановская область. Здесь на ум всегда приходит текстильная промышленность. Но при этом сколковские компании представляют такие хардовые сферы как энергетика, медицина и никаких стартапов из текстильной отрасли вы не увидите, хотя на самом деле это не только дизайн, но и технологии создании новых тканей, швейное оборудование. Мы подумали, что необходимо стимулировать развитие локальной идентичности региона, и как раз в октябре будем проводить обучающий семинар для креативного класса, расскажем о том, как коммерциализировать свое творчество", - сказал Дроздов.Еще один пример, отметил он, - это Красноярский край."Красноярск постепенно становится гастрономической столицей России, там создан даже институт в рамках Сибирского федерального университета, где обучают шеф-поваров не только готовить, но и управлять своим бизнесом. Как результат, там появилось уже много очень хороших ресторанов международного уровня. Это пример возникновения новой идентичности региона. Здесь тоже все тесно связано с технологическим предпринимательством — это и биохимия и сельское хозяйство, оборудование для кухонь", — пояснил Дроздов.

https://ria.ru/20211108/investitsii-1758056087.html

https://ria.ru/20220721/skolkovo-1803964709.html

ивановская область

красноярский край

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Алёна Пава

сколково, фонд "сколково", восточный экономический форум — 2022 (вэф), ивановская область, технологии, красноярский край, россия, сибирский федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)