https://ria.ru/20220906/kot-1814771166.html
Джонсон не упомянул кота Ларри с Даунинг-стрит в прощальной речи
Джонсон не упомянул кота Ларри с Даунинг-стрит в прощальной речи - РИА Новости, 06.09.2022
Джонсон не упомянул кота Ларри с Даунинг-стрит в прощальной речи
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил своего пса Дилина за заботу о нем и его семье, но не упомянул кота Ларри с... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:16
2022-09-06T11:16
2022-09-06T11:24
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил своего пса Дилина за заботу о нем и его семье, но не упомянул кота Ларри с Даунинг-стрит."Спасибо всем, кто - в этом здании со мной (в резиденции Даунинг-стрит - ред.). Спасибо всем - в правительстве. Спасибо всем, кто помогал заботиться обо мне и моей семье в последние три года, включая Дилина, пса", - сказал он в своей последней речи в качестве премьера Великобритании. Трансляцию вел телеканал Sky News.Ранее в Twitter-аккаунте кота Ларри с Даунинг-стрит неоднократно появлялись твиты, критикующие и высмеивающие Джонсона."Пора заканчивать этот фарс. Я сказал полицейскому снаружи, что в моем доме живет поселенец, которого нужно выселить…", - такое сообщение появилось в Twitter-аккаунте кота за день до объявления Джонсоном об уходе в отставку.Пес Дилин жил с Джонсоном и его семьей на Даунинг-стрит с сентября 2019 года. Дилина взяла из приюта жена Джонсона Кэрри.Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он успел поработать главным мышеловом при трех премьерах: при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и сейчас - при Борисе Джонсоне. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в виде 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
https://ria.ru/20220906/trass-1814752596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, борис джонсон, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Великобритания
11:16 06.09.2022 (обновлено: 11:24 06.09.2022)
Джонсон не упомянул кота Ларри с Даунинг-стрит в прощальной речи
Джонсон, прощаясь, поблагодарил своего пса, но не упомянул кота Ларри с Даунинг-стрит
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил своего пса Дилина за заботу о нем и его семье, но не упомянул кота Ларри с Даунинг-стрит.
"Спасибо всем, кто - в этом здании со мной (в резиденции Даунинг-стрит - ред.). Спасибо всем - в правительстве. Спасибо всем, кто помогал заботиться обо мне и моей семье в последние три года, включая Дилина, пса", - сказал он в своей последней речи в качестве премьера Великобритании. Трансляцию вел телеканал Sky News.
Ранее в Twitter-аккаунте кота Ларри с Даунинг-стрит неоднократно появлялись твиты, критикующие и высмеивающие Джонсона.
"Пора заканчивать этот фарс. Я сказал полицейскому снаружи, что в моем доме живет поселенец, которого нужно выселить…", - такое сообщение появилось в Twitter-аккаунте кота за день до объявления Джонсоном об уходе в отставку.
Пес Дилин жил с Джонсоном и его семьей на Даунинг-стрит с сентября 2019 года. Дилина взяла из приюта жена Джонсона Кэрри.
Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он успел поработать главным мышеловом при трех премьерах: при Дэвиде Кэмероне
, Терезе Мэй
и сейчас - при Борисе Джонсоне. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в виде 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер
, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре
. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.