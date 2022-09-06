https://ria.ru/20220906/koronavirus-1814854725.html

Израильские ученые опровергли происхождение COVID-19 от летучих мышей

Израильские ученые опровергли происхождение COVID-19 от летучих мышей - РИА Новости, 06.09.2022

Израильские ученые опровергли происхождение COVID-19 от летучих мышей

Израильские учёные не нашли подтверждений того, что источником вспышки пандемии COVID-19 могли быть летучие мыши, следует из результатов исследования,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:56

2022-09-06T14:56

2022-09-06T14:56

распространение коронавируса

тель-авив

коронавирус covid-19

коронавирусы

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израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен - РИА Новости. Израильские учёные не нашли подтверждений того, что источником вспышки пандемии COVID-19 могли быть летучие мыши, следует из результатов исследования, проведённого учёными университета Тель-Авива."Проведенное нами всестороннее исследование вызывает серьезные сомнения относительно возможности того, что летучие мыши являлись источником вспышки COVID-19", - сказала руководитель исследования доктор Мария Вайнберг, слова которой приводит пресс-служба исследовательского центра.По мнению учёных, летучие мыши обладают чрезвычайно эффективной иммунной системой, которая позволяет им легко справляться с вирусами, считающимся смертельными для других млекопитающих. Исследователи отмечают, что хотя и существуют доказательства того, что источником древних подвидов коронавируса могли быть летучие мыши, однако спустя два года после того, как разразилась пандемия COVID-19, нельзя быть уверенными относительно происхождения именно этого варианта.Наличие антител к COVID-19 у летучих мышей означает лишь, что они сталкивались с подобным заболеванием и выработали иммунитет к нему, но не доказывает, что эти животные были "резервуаром" такого вируса.Авторы исследования утверждают, что люди должны глубоко изучить противовирусные механизмы летучих мышей, чтобы получить новые и эффективные средства преодоления человеком инфекционных болезней, старения и рака.

https://ria.ru/20220317/patogeny-1778685783.html

https://ria.ru/20220808/koronavirus-1807530455.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тель-авив, коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире, израиль