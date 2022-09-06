https://ria.ru/20220906/koronavirus-1814854725.html
Израильские ученые опровергли происхождение COVID-19 от летучих мышей
Израильские ученые опровергли происхождение COVID-19 от летучих мышей - РИА Новости, 06.09.2022
Израильские ученые опровергли происхождение COVID-19 от летучих мышей
Израильские учёные не нашли подтверждений того, что источником вспышки пандемии COVID-19 могли быть летучие мыши, следует из результатов исследования,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:56
2022-09-06T14:56
2022-09-06T14:56
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен - РИА Новости. Израильские учёные не нашли подтверждений того, что источником вспышки пандемии COVID-19 могли быть летучие мыши, следует из результатов исследования, проведённого учёными университета Тель-Авива."Проведенное нами всестороннее исследование вызывает серьезные сомнения относительно возможности того, что летучие мыши являлись источником вспышки COVID-19", - сказала руководитель исследования доктор Мария Вайнберг, слова которой приводит пресс-служба исследовательского центра.По мнению учёных, летучие мыши обладают чрезвычайно эффективной иммунной системой, которая позволяет им легко справляться с вирусами, считающимся смертельными для других млекопитающих. Исследователи отмечают, что хотя и существуют доказательства того, что источником древних подвидов коронавируса могли быть летучие мыши, однако спустя два года после того, как разразилась пандемия COVID-19, нельзя быть уверенными относительно происхождения именно этого варианта.Наличие антител к COVID-19 у летучих мышей означает лишь, что они сталкивались с подобным заболеванием и выработали иммунитет к нему, но не доказывает, что эти животные были "резервуаром" такого вируса.Авторы исследования утверждают, что люди должны глубоко изучить противовирусные механизмы летучих мышей, чтобы получить новые и эффективные средства преодоления человеком инфекционных болезней, старения и рака.
https://ria.ru/20220317/patogeny-1778685783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тель-авив, коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире, израиль
Распространение коронавируса, Тель-Авив, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, В мире, Израиль
Израильские ученые опровергли происхождение COVID-19 от летучих мышей
Израильские ученые не нашли подтверждений, что источником COVID-19 были летучие мыши
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен - РИА Новости. Израильские учёные не нашли подтверждений того, что источником вспышки пандемии COVID-19 могли быть летучие мыши, следует из результатов исследования, проведённого учёными университета Тель-Авива.
"Проведенное нами всестороннее исследование вызывает серьезные сомнения относительно возможности того, что летучие мыши являлись источником вспышки COVID-19", - сказала руководитель исследования доктор Мария Вайнберг, слова которой приводит пресс-служба исследовательского центра.
По мнению учёных, летучие мыши обладают чрезвычайно эффективной иммунной системой, которая позволяет им легко справляться с вирусами, считающимся смертельными для других млекопитающих. Исследователи отмечают, что хотя и существуют доказательства того, что источником древних подвидов коронавируса
могли быть летучие мыши, однако спустя два года после того, как разразилась пандемия COVID-19, нельзя быть уверенными относительно происхождения именно этого варианта.
Наличие антител к COVID-19 у летучих мышей означает лишь, что они сталкивались с подобным заболеванием и выработали иммунитет к нему, но не доказывает, что эти животные были "резервуаром" такого вируса.
Авторы исследования утверждают, что люди должны глубоко изучить противовирусные механизмы летучих мышей, чтобы получить новые и эффективные средства преодоления человеком инфекционных болезней, старения и рака.