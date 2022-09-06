https://ria.ru/20220906/koronavirus-1814785709.html
В Москве за сутки госпитализировали 274 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 274 человека с COVID-19 - РИА Новости, 06.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 274 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 3916 случаев COVID-19, 32 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:08
2022-09-06T12:08
2022-09-06T12:08
распространение коронавируса
москва
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 3916 случаев COVID-19, 32 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 3916, госпитализировано - 274 человека, выздоровело - 8383 человек, 32 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 4006 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 061 533 случая коронавируса, выздоровели 2 839 963 человек, умерли 45 345 человек.
https://ria.ru/20220905/immunitet-1814422689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 274 человека с COVID-19
За сутки в Москве выявили 3916 случаев COVID-19