https://ria.ru/20220906/konsolidatsiya-1814752986.html
События 2022 года привели к консолидации вокруг Путина, заявил Песков
События 2022 года привели к консолидации вокруг Путина, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
События 2022 года привели к консолидации вокруг Путина, заявил Песков
Текущий 2022 год стал годом единения российского общества, и то, что происходит в мире и вокруг России, привело к абсолютной консолидации граждан вокруг... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:21
2022-09-06T10:21
2022-09-06T10:40
владимир путин
россия
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Текущий 2022 год стал годом единения российского общества, и то, что происходит в мире и вокруг России, привело к абсолютной консолидации граждан вокруг президента РФ Владимира Путина, заявил пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков."В обществе всегда живут и сталкиваются друг с другом разные точки зрения, поэтому говорить о том, что какая-то особая поляризация (мнений - РЕД.) - наоборот, я бы сказал, что 2022 год - это год единения нашего общества, потому что те беспрецедентные события, тектонические сдвиги, которые происходят вокруг нашей страны, которые происходят в мире, на европейском континенте, они привели к абсолютной консолидации нашего общества вокруг президента Путина. Вот это оспорить совершенно невозможно. Это однозначно", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК.Он добавил, что есть и те, кто не поддерживает российского лидера, "но их меньшинство"."Есть те, кто высказывает какие-то альтернативные точки зрения, оставаясь в рамках закона, с ними ведётся дискуссия. Есть те, кто выходит за рамки закона. Их преследуют по этому закону. То есть на самом деле абсолютно нормальные процессы происходят", - отметил представитель Кремля.Он также указал на то, что в этом году действительно происходят тяжёлые события, что приводит к" взвинчиванию эмоционального фона"."Это действительно так, но это тоже вполне объяснимо ", - считает Песков.
https://ria.ru/20220906/vizit-1814738905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
10:21 06.09.2022 (обновлено: 10:40 06.09.2022)
События 2022 года привели к консолидации вокруг Путина, заявил Песков
Песков: то, что происходит вокруг России, привело к абсолютной консолидации вокруг Путина
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Текущий 2022 год стал годом единения российского общества, и то, что происходит в мире и вокруг России, привело к абсолютной консолидации граждан вокруг президента РФ Владимира Путина, заявил пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В обществе всегда живут и сталкиваются друг с другом разные точки зрения, поэтому говорить о том, что какая-то особая поляризация (мнений - РЕД.) - наоборот, я бы сказал, что 2022 год - это год единения нашего общества, потому что те беспрецедентные события, тектонические сдвиги, которые происходят вокруг нашей страны, которые происходят в мире, на европейском континенте, они привели к абсолютной консолидации нашего общества вокруг президента Путина. Вот это оспорить совершенно невозможно. Это однозначно", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК.
Он добавил, что есть и те, кто не поддерживает российского лидера, "но их меньшинство".
"Есть те, кто высказывает какие-то альтернативные точки зрения, оставаясь в рамках закона, с ними ведётся дискуссия. Есть те, кто выходит за рамки закона. Их преследуют по этому закону. То есть на самом деле абсолютно нормальные процессы происходят", - отметил представитель Кремля.
Он также указал на то, что в этом году действительно происходят тяжёлые события, что приводит к" взвинчиванию эмоционального фона".
"Это действительно так, но это тоже вполне объяснимо ", - считает Песков.