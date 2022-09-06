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В Новосибирской области построят крупный элеваторный комплекс - РИА Новости, 06.09.2022
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В Новосибирской области построят крупный элеваторный комплекс
В Новосибирской области построят крупный элеваторный комплекс - РИА Новости, 06.09.2022
В Новосибирской области построят крупный элеваторный комплекс
Крупный элеваторный комплекс с оборотом 500 тысяч тонн в год и инвестициями в 5 миллиардов рублей построят в Новосибирской области в рамках создания "зернового... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:39
2022-09-06T11:39
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
новосибирская область
андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 6 сен – РИА Новости. Крупный элеваторный комплекс с оборотом 500 тысяч тонн в год и инвестициями в 5 миллиардов рублей построят в Новосибирской области в рамках создания "зернового коридора", сообщает во вторник облправительство.Соглашение о строительстве элеватора в Каргатском районе Новосибирской области подписали на Восточном экономическом форуме губернатор Новосибирской области Андрей Травников, гендиректор компании "Новый Сухопутный Зерновой Коридор" (НСЗК) Сергей Пушкин и гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов."Новый элеватор мощностью единовременного хранения 200 тысяч тонн появится в городе Каргат, инвестиции составят почти 5 миллиардов рублей. Элеваторный комплекс будет построен НСЗК в рамках проекта "Новый сухопутный зерновой коридор", который предполагает строительство сети крупных линейных элеваторов в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.Губернатор Андрей Травников подчеркнул: в связи с тем, что транспортные затраты новосибирских сельхозпроизводителей из-за отдаленности от портов и пограничных переходов до основных рынков очень высокие, правительство Новосибирской области ведет активную работу по развитию логистической инфраструктуры, которая бы позволила сократить эти затраты."Один из проектов, который предлагает наш партнер – это строительство линейного терминала для формирования крупных партий продукции растениеводства для отгрузки на различные рынки. Компания "Новый Сухопутный Зерновой Коридор" в ближайшее время открывает так называемый "сухой" терминал в Забайкальском крае для экспорта сельхозпродукции из России в Китайскую народную республику". Таким образом, выстраивается прямая логистическая цепочка формирования крупных партий от закупки их у наших аграриев до отправки напрямую через "сухой" терминал на рынки Китая и других азиатских стран", - сказал он.В свою очередь, глава НСЗК Сергей Пушкин отметил, что благодаря реализации этого проекта Новосибирская область будет входить в уникальную сеть "Нового сухопутного зернового коридора" из семи крупнейших линейных элеваторов России по поставке российского зерна на ведущие азиатские рынки. На новом элеваторе будет создано 120 новых рабочих мест. В 2021 году около четверти произведенного в регионе зерна (780 тысяч тонн) новосибирские производители направили на экспорт.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220831/shkoly-1813363669.html
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, новосибирская область, андрей травников
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Новосибирская область, Андрей Травников
11:39 06.09.2022
 

В Новосибирской области построят крупный элеваторный комплекс

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГорода России. Новосибирск
Города России. Новосибирск - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Города России. Новосибирск. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 6 сен – РИА Новости. Крупный элеваторный комплекс с оборотом 500 тысяч тонн в год и инвестициями в 5 миллиардов рублей построят в Новосибирской области в рамках создания "зернового коридора", сообщает во вторник облправительство.
Соглашение о строительстве элеватора в Каргатском районе Новосибирской области подписали на Восточном экономическом форуме губернатор Новосибирской области Андрей Травников, гендиректор компании "Новый Сухопутный Зерновой Коридор" (НСЗК) Сергей Пушкин и гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.
"Новый элеватор мощностью единовременного хранения 200 тысяч тонн появится в городе Каргат, инвестиции составят почти 5 миллиардов рублей. Элеваторный комплекс будет построен НСЗК в рамках проекта "Новый сухопутный зерновой коридор", который предполагает строительство сети крупных линейных элеваторов в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Губернатор Андрей Травников подчеркнул: в связи с тем, что транспортные затраты новосибирских сельхозпроизводителей из-за отдаленности от портов и пограничных переходов до основных рынков очень высокие, правительство Новосибирской области ведет активную работу по развитию логистической инфраструктуры, которая бы позволила сократить эти затраты.
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"Один из проектов, который предлагает наш партнер – это строительство линейного терминала для формирования крупных партий продукции растениеводства для отгрузки на различные рынки. Компания "Новый Сухопутный Зерновой Коридор" в ближайшее время открывает так называемый "сухой" терминал в Забайкальском крае для экспорта сельхозпродукции из России в Китайскую народную республику". Таким образом, выстраивается прямая логистическая цепочка формирования крупных партий от закупки их у наших аграриев до отправки напрямую через "сухой" терминал на рынки Китая и других азиатских стран", - сказал он.
В свою очередь, глава НСЗК Сергей Пушкин отметил, что благодаря реализации этого проекта Новосибирская область будет входить в уникальную сеть "Нового сухопутного зернового коридора" из семи крупнейших линейных элеваторов России по поставке российского зерна на ведущие азиатские рынки. На новом элеваторе будет создано 120 новых рабочих мест. В 2021 году около четверти произведенного в регионе зерна (780 тысяч тонн) новосибирские производители направили на экспорт.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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