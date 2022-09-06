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Липецким промпредприятиям компенсируют затраты на покупку оборудования - РИА Новости, 06.09.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220906/kompensatsiya-1814845599.html
Липецким промпредприятиям компенсируют затраты на покупку оборудования
Липецким промпредприятиям компенсируют затраты на покупку оборудования - РИА Новости, 06.09.2022
Липецким промпредприятиям компенсируют затраты на покупку оборудования
Власти Липецкой области готовы компенсировать затраты промышленных предприятий региона на покупку нового оборудования, на эти цели из консолидированного бюджета РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:30
2022-09-06T14:30
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Власти Липецкой области готовы компенсировать затраты промышленных предприятий региона на покупку нового оборудования, на эти цели из консолидированного бюджета в 2023 году будут направлены 168 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, поддержкой смогут воспользоваться реализующие инвестиционные проекты промышленные предприятия Липецкой области, за исключением предприятий пищевой переработки и химической промышленности. Начиная с 2023 года предприятия смогут компенсировать до 50 процентов затрат на приобретение нового оборудования, но не более 20 миллионов рублей. При этом оборудование должно быть приобретено и поставлено на баланс не ранее 1 января 2022 года."В регионе реализуется много проектов, направленных на поддержку промышленности. В ряде проектов работа ведется совместно с федеральным правительством и, надо сказать, успешно. По объему выделенных средств регион входит в десятку лидеров", – сказал Артамонов.Он также отметил, что до конца этого года липецкие предприятия могут воспользоваться компенсацией части процентной ставки по оборотным кредитам и компенсировать до 50 процентов затрат, направленных на подключение к инфраструктуре. Общая сумма средств поддержки в виде субсидий и грантов промышленным предприятиям в 2022-2023 годах в Липецкой области составит 280 миллионов рублей.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
14:30 06.09.2022
 

Липецким промпредприятиям компенсируют затраты на покупку оборудования

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Власти Липецкой области готовы компенсировать затраты промышленных предприятий региона на покупку нового оборудования, на эти цели из консолидированного бюджета в 2023 году будут направлены 168 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, поддержкой смогут воспользоваться реализующие инвестиционные проекты промышленные предприятия Липецкой области, за исключением предприятий пищевой переработки и химической промышленности. Начиная с 2023 года предприятия смогут компенсировать до 50 процентов затрат на приобретение нового оборудования, но не более 20 миллионов рублей. При этом оборудование должно быть приобретено и поставлено на баланс не ранее 1 января 2022 года.
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"В регионе реализуется много проектов, направленных на поддержку промышленности. В ряде проектов работа ведется совместно с федеральным правительством и, надо сказать, успешно. По объему выделенных средств регион входит в десятку лидеров", – сказал Артамонов.
Он также отметил, что до конца этого года липецкие предприятия могут воспользоваться компенсацией части процентной ставки по оборотным кредитам и компенсировать до 50 процентов затрат, направленных на подключение к инфраструктуре. Общая сумма средств поддержки в виде субсидий и грантов промышленным предприятиям в 2022-2023 годах в Липецкой области составит 280 миллионов рублей.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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