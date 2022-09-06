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Сессия ВЭФ "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" - РИА Новости, 06.09.2022
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Сессия ВЭФ "Многоликость истины: как победить в информационной войне?"
Сессия ВЭФ "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" - РИА Новости, 06.09.2022
Сессия ВЭФ "Многоликость истины: как победить в информационной войне?"
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев участвует в дискуссии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" на Восточном РИА Новости, 06.09.2022
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев участвует в дискуссии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" на Восточном экономическом форуме.
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96
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7 495 645-6601
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LIVE: Многоликость истины: как победить в информационной войне?
LIVE: Многоликость истины: как победить в информационной войне?
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дмитрий киселев, восточный экономический форум — 2022 (вэф), видео
ВЭФ-2022, Дмитрий Киселев, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Сессия ВЭФ "Многоликость истины: как победить в информационной войне?"
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев участвует в дискуссии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" на Восточном экономическом форуме.
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08:00 06.09.2022 (обновлено: 08:10 06.09.2022)
 

Сессия ВЭФ "Многоликость истины: как победить в информационной войне?"

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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев участвует в дискуссии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" на Восточном экономическом форуме.
 
ВЭФ-2022Дмитрий КиселевВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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