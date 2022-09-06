https://ria.ru/20220906/kiselev-1814616353.html

Сессия ВЭФ "Многоликость истины: как победить в информационной войне?"

Сессия ВЭФ "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" - РИА Новости, 06.09.2022

Сессия ВЭФ "Многоликость истины: как победить в информационной войне?"

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев участвует в дискуссии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" на Восточном РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:00

2022-09-06T08:00

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вэф-2022

дмитрий киселев

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев участвует в дискуссии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" на Восточном экономическом форуме.

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дмитрий киселев, восточный экономический форум — 2022 (вэф), видео