https://ria.ru/20220906/kiberataki-1814707291.html

"Сбер" и его "дочки" за последний квартал испытали 800 кибератак

"Сбер" и его "дочки" за последний квартал испытали 800 кибератак - РИА Новости, 06.09.2022

"Сбер" и его "дочки" за последний квартал испытали 800 кибератак

Количество кибератак, которые были совершены на "Сбер" за последний квартал, достигло 450, на его "дочки" - 350, что сопоставимо с числом атак за последние 5... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T04:08

2022-09-06T04:08

2022-09-06T04:08

экономика

россия

сбер

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Количество кибератак, которые были совершены на "Сбер" за последний квартал, достигло 450, на его "дочки" - 350, что сопоставимо с числом атак за последние 5 лет, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Что касается "Сбера", то могу сказать, что за последний квартал "Сбер" выдержал уже около 450 DDOS-атак на себя, 350 на наши дочерние компании", - заявил он в рамках сессии ВЭФ-2022 "Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта".Он отметил, что это большое число. "Это количество равно всем DDOS-атакам, которые мы имели за последние 5 лет", - добавил Кузнецов.В настоящее время против России ведется реальная кибервойна, добавил Кузнецов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/ataki-1814706771.html

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Максим Горбачев

экономика, россия, сбер, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)