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"Сбер" и его "дочки" за последний квартал испытали 800 кибератак - РИА Новости, 06.09.2022
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"Сбер" и его "дочки" за последний квартал испытали 800 кибератак
"Сбер" и его "дочки" за последний квартал испытали 800 кибератак - РИА Новости, 06.09.2022
"Сбер" и его "дочки" за последний квартал испытали 800 кибератак
Количество кибератак, которые были совершены на "Сбер" за последний квартал, достигло 450, на его "дочки" - 350, что сопоставимо с числом атак за последние 5... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T04:08
2022-09-06T04:08
экономика
россия
сбер
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Количество кибератак, которые были совершены на "Сбер" за последний квартал, достигло 450, на его "дочки" - 350, что сопоставимо с числом атак за последние 5 лет, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Что касается "Сбера", то могу сказать, что за последний квартал "Сбер" выдержал уже около 450 DDOS-атак на себя, 350 на наши дочерние компании", - заявил он в рамках сессии ВЭФ-2022 "Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта".Он отметил, что это большое число. "Это количество равно всем DDOS-атакам, которые мы имели за последние 5 лет", - добавил Кузнецов.В настоящее время против России ведется реальная кибервойна, добавил Кузнецов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, сбер, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Россия, Сбер, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
04:08 06.09.2022
 
"Сбер" и его "дочки" за последний квартал испытали 800 кибератак

Кузнецов заявил, что "Сбер" и его "дочки" за последний квартал испытали 800 кибератак

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСтенд Сбера
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Стенд Сбера. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Количество кибератак, которые были совершены на "Сбер" за последний квартал, достигло 450, на его "дочки" - 350, что сопоставимо с числом атак за последние 5 лет, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Что касается "Сбера", то могу сказать, что за последний квартал "Сбер" выдержал уже около 450 DDOS-атак на себя, 350 на наши дочерние компании", - заявил он в рамках сессии ВЭФ-2022 "Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта".
Он отметил, что это большое число. "Это количество равно всем DDOS-атакам, которые мы имели за последние 5 лет", - добавил Кузнецов.
В настоящее время против России ведется реальная кибервойна, добавил Кузнецов.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
04:03
Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, заявили в "Сбере"
 
ЭкономикаРоссияСберСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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