https://ria.ru/20220906/kazan-1814769684.html

Казань и Сбербанк подписали соглашение о реновации территории речного порта

Казань и Сбербанк подписали соглашение о реновации территории речного порта - РИА Новости, 06.09.2022

Казань и Сбербанк подписали соглашение о реновации территории речного порта

Соглашение о реновации территории речного порта Казани подписано во вторник во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:11

2022-09-06T11:11

2022-09-06T11:11

республика татарстан

экономика

казань

сбербанк россии

рустам минниханов

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

россия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Соглашение о реновации территории речного порта Казани подписано во вторник во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания соглашение о реновации территории речного порта Казани. Подписи под документом поставили мэр Казани Ильсур Метшин и первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин", - говорится в сообщении.По предварительным расчетам, общая сумма инвестиций в развитие данной территории (287 гектаров) составляет 500 миллиардов рублей. Сегодня эти площади заняты неработающими производствами, складами, заброшенными помещениями."Развитие портовой зоны Казани – одна из ключевых точек роста нашего города. Помимо улучшения жилищных условий для жителей республики и ее столицы, будут созданы дополнительные рабочие места, задействованы специалисты из самых разных сфер деятельности", - отметил Минниханов.Соглашение предполагает участие Сбербанка в структурировании сделок по финансированию проектов по комплексной реновации промзоны в районе речного порта. Будет построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья и 1,3 миллиона квадратных метров административных и коммерческих помещений. Помимо этого, в планах строительство благоустроенной набережной вдоль Волги протяженностью 12 километров и общественных пространств."Сегодня мы подписали важное соглашение, которое поможет ускорить развитие технологической части городской инфраструктуры Казани. По нашим оценкам, объем инвестиций в комплексное развитие города может составить до полутриллиона рублей, и Сбербанк готов выступить главным финансовым партнером для реализации этой амбициозной задачи", - сказал Ведяхин.Также было подписано соглашение о строительстве первого жилого микрорайона в рамках реновации улицы Портовой в Казани. Застройщиком территории станет строительная компания "СМУ-88".Ожидается, что проект масштабной застройки будет реализован в полном объеме за 10 лет.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/fesco-1814747406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, казань, сбербанк россии, рустам минниханов, восточный экономический форум — 2022 (вэф), россия, республика татарстан (татарстан)