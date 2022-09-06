https://ria.ru/20220906/kazan-1814769684.html
Казань и Сбербанк подписали соглашение о реновации территории речного порта
Казань и Сбербанк подписали соглашение о реновации территории речного порта - РИА Новости, 06.09.2022
Казань и Сбербанк подписали соглашение о реновации территории речного порта
Соглашение о реновации территории речного порта Казани подписано во вторник во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:11
2022-09-06T11:11
2022-09-06T11:11
республика татарстан
экономика
казань
сбербанк россии
рустам минниханов
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Соглашение о реновации территории речного порта Казани подписано во вторник во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания соглашение о реновации территории речного порта Казани. Подписи под документом поставили мэр Казани Ильсур Метшин и первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин", - говорится в сообщении.По предварительным расчетам, общая сумма инвестиций в развитие данной территории (287 гектаров) составляет 500 миллиардов рублей. Сегодня эти площади заняты неработающими производствами, складами, заброшенными помещениями."Развитие портовой зоны Казани – одна из ключевых точек роста нашего города. Помимо улучшения жилищных условий для жителей республики и ее столицы, будут созданы дополнительные рабочие места, задействованы специалисты из самых разных сфер деятельности", - отметил Минниханов.Соглашение предполагает участие Сбербанка в структурировании сделок по финансированию проектов по комплексной реновации промзоны в районе речного порта. Будет построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья и 1,3 миллиона квадратных метров административных и коммерческих помещений. Помимо этого, в планах строительство благоустроенной набережной вдоль Волги протяженностью 12 километров и общественных пространств."Сегодня мы подписали важное соглашение, которое поможет ускорить развитие технологической части городской инфраструктуры Казани. По нашим оценкам, объем инвестиций в комплексное развитие города может составить до полутриллиона рублей, и Сбербанк готов выступить главным финансовым партнером для реализации этой амбициозной задачи", - сказал Ведяхин.Также было подписано соглашение о строительстве первого жилого микрорайона в рамках реновации улицы Портовой в Казани. Застройщиком территории станет строительная компания "СМУ-88".Ожидается, что проект масштабной застройки будет реализован в полном объеме за 10 лет.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/fesco-1814747406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казань, сбербанк россии, рустам минниханов, восточный экономический форум — 2022 (вэф), россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Казань, Сбербанк России, Рустам Минниханов, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Казань и Сбербанк подписали соглашение о реновации территории речного порта
Казань и Сбербанк подписали на ВЭФ соглашение о реновации территории речного порта
КАЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости.
Соглашение о реновации территории речного порта Казани подписано во вторник во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума, сообщает
пресс-служба президента Татарстана.
"Президент Татарстана Рустам Минниханов
принял участие в церемонии подписания соглашение о реновации территории речного порта Казани. Подписи под документом поставили мэр Казани Ильсур Метшин
и первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин", - говорится в сообщении.
По предварительным расчетам, общая сумма инвестиций в развитие данной территории (287 гектаров) составляет 500 миллиардов рублей. Сегодня эти площади заняты неработающими производствами, складами, заброшенными помещениями.
"Развитие портовой зоны Казани – одна из ключевых точек роста нашего города. Помимо улучшения жилищных условий для жителей республики и ее столицы, будут созданы дополнительные рабочие места, задействованы специалисты из самых разных сфер деятельности", - отметил Минниханов.
Соглашение предполагает участие Сбербанка в структурировании сделок по финансированию проектов по комплексной реновации промзоны в районе речного порта. Будет построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья и 1,3 миллиона квадратных метров административных и коммерческих помещений. Помимо этого, в планах строительство благоустроенной набережной вдоль Волги протяженностью 12 километров и общественных пространств.
"Сегодня мы подписали важное соглашение, которое поможет ускорить развитие технологической части городской инфраструктуры Казани. По нашим оценкам, объем инвестиций в комплексное развитие города может составить до полутриллиона рублей, и Сбербанк готов выступить главным финансовым партнером для реализации этой амбициозной задачи", - сказал Ведяхин.
Также было подписано соглашение о строительстве первого жилого микрорайона в рамках реновации улицы Портовой в Казани. Застройщиком территории станет строительная компания "СМУ-88".
Ожидается, что проект масштабной застройки будет реализован в полном объеме за 10 лет.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.