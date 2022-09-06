https://ria.ru/20220906/kakhovka-1814772629.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке - РИА Новости, 06.09.2022
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Украинские военные начали очередной ракетный обстрел Новой Каховки в Херсонской области, уже восьмой за сутки, сообщается в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:22
2022-09-06T11:22
2022-09-06T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Украинские военные начали очередной ракетный обстрел Новой Каховки в Херсонской области, уже восьмой за сутки, сообщается в Telegram-канале администрации города."11.15 Новую Каховку еще раз обстреливают ракетами со стороны ВСУ. Это уже восьмая тревога за сутки", - говорится в сообщении властей.Ранее власти сообщили о многочисленных обстрелах города за ночь, по городу было выпущено более 70 ракеты. Большая часть их была сбита ПВО.
https://ria.ru/20220906/energodar-1814736569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Новая Каховка
11:22 06.09.2022 (обновлено: 11:27 06.09.2022)
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Власти Новой Каховки сообщили о ракетном ударе со стороны украинских войск