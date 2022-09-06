https://ria.ru/20220906/kakhovka-1814772629.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке

Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке - РИА Новости, 06.09.2022

Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке

Украинские военные начали очередной ракетный обстрел Новой Каховки в Херсонской области, уже восьмой за сутки, сообщается в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:22

2022-09-06T11:22

2022-09-06T11:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Украинские военные начали очередной ракетный обстрел Новой Каховки в Херсонской области, уже восьмой за сутки, сообщается в Telegram-канале администрации города."11.15 Новую Каховку еще раз обстреливают ракетами со стороны ВСУ. Это уже восьмая тревога за сутки", - говорится в сообщении властей.Ранее власти сообщили о многочисленных обстрелах города за ночь, по городу было выпущено более 70 ракеты. Большая часть их была сбита ПВО.

https://ria.ru/20220906/energodar-1814736569.html

украина

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, новая каховка