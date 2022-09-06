https://ria.ru/20220906/kakhovka-1814766812.html
Глава Новой Каховки назвал жителей города героями
Глава Новой Каховки назвал жителей города героями - РИА Новости, 06.09.2022
Глава Новой Каховки назвал жителей города героями
Новая Каховка в Херсонской области продолжает жить благодаря героизму людей, работающих под бесконечными ракетными и артиллерийскими обстрелами со стороны... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:01
2022-09-06T11:01
2022-09-06T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
украина
владимир леонтьев (новая каховка)
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 6 сен – РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области продолжает жить благодаря героизму людей, работающих под бесконечными ракетными и артиллерийскими обстрелами со стороны Украины, заявил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."Люди героически трудятся, мы об этом молчим обычно, но это настоящие патриоты, вам надо на это посмотреть, они - герои. Точно так же выходят на работу, лечат людей, воспитывают детей, убирают город, восстанавливают его", - сказал Леонтьев.По словам главы администрации, украинские войска непрерывно обстреливают Новую Каховку, только за минувшую ночь по району выпустили более 70 ракет. "Вчера был прилет в жилой сектор, собрали огромное количество осколков "Точки-У", которая попала в жилой сектор, там находятся девятиэтажные дома… Посудите сами, у нас только за прилет с 29 августа по 1 сентября в частном секторе частично разрушены более 50 домов, полностью разрушены шесть домов", - рассказал Леонтьев.
https://ria.ru/20220902/obstrely-1813903636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , новая каховка, украина, владимир леонтьев (новая каховка), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Украина, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Новой Каховки назвал жителей города героями
Глава Новой Каховки Леонтьев: жизнь в городе продолжается благодаря героизму его жителей
ХЕРСОН, 6 сен – РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области продолжает жить благодаря героизму людей, работающих под бесконечными ракетными и артиллерийскими обстрелами со стороны Украины, заявил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Люди героически трудятся, мы об этом молчим обычно, но это настоящие патриоты, вам надо на это посмотреть, они - герои. Точно так же выходят на работу, лечат людей, воспитывают детей, убирают город, восстанавливают его", - сказал Леонтьев.
По словам главы администрации, украинские войска непрерывно обстреливают Новую Каховку, только за минувшую ночь по району выпустили более 70 ракет. "Вчера был прилет в жилой сектор, собрали огромное количество осколков "Точки-У", которая попала в жилой сектор, там находятся девятиэтажные дома… Посудите сами, у нас только за прилет с 29 августа по 1 сентября в частном секторе частично разрушены более 50 домов, полностью разрушены шесть домов", - рассказал Леонтьев.