https://ria.ru/20220906/kakhovka-1814732063.html

ВСУ за ночь выпустили 74 ракеты по Новой Каховке

ВСУ за ночь выпустили 74 ракеты по Новой Каховке - РИА Новости, 06.09.2022

ВСУ за ночь выпустили 74 ракеты по Новой Каховке

Украинские войска непрерывно обстреливали район Новой Каховки и Каховской ГЭС в Херсонской области в течение ночи и утром, выпущено более 74 ракет, большинство... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:05

2022-09-06T09:05

2022-09-06T09:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

новая каховка

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ХЕРСОН, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска непрерывно обстреливали район Новой Каховки и Каховской ГЭС в Херсонской области в течение ночи и утром, выпущено более 74 ракет, большинство из них сбито российскими системами ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."Прилетело 74 ракеты за ночь, утром продолжились прилеты, бьют по дорожной инфраструктуре, ГЭС... Большая часть ракет была отражена ПВО, с каждым днем результаты работы ПВО все лучше и лучше. Обстрел начался в 02.08 ночи и продолжался каждые десять минут", - сказал Леонтьев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, в мире, новая каховка