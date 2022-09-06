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ВСУ за ночь выпустили 74 ракеты по Новой Каховке - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/kakhovka-1814732063.html
ВСУ за ночь выпустили 74 ракеты по Новой Каховке
ВСУ за ночь выпустили 74 ракеты по Новой Каховке - РИА Новости, 06.09.2022
ВСУ за ночь выпустили 74 ракеты по Новой Каховке
Украинские войска непрерывно обстреливали район Новой Каховки и Каховской ГЭС в Херсонской области в течение ночи и утром, выпущено более 74 ракет, большинство... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:05
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
новая каховка
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ХЕРСОН, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска непрерывно обстреливали район Новой Каховки и Каховской ГЭС в Херсонской области в течение ночи и утром, выпущено более 74 ракет, большинство из них сбито российскими системами ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."Прилетело 74 ракеты за ночь, утром продолжились прилеты, бьют по дорожной инфраструктуре, ГЭС... Большая часть ракет была отражена ПВО, с каждым днем результаты работы ПВО все лучше и лучше. Обстрел начался в 02.08 ночи и продолжался каждые десять минут", - сказал Леонтьев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
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вооруженные силы украины, в мире, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Новая Каховка
09:05 06.09.2022 (обновлено: 09:31 06.09.2022)
 
ВСУ за ночь выпустили 74 ракеты по Новой Каховке

ВСУ за ночь выпустили 74 ракеты по Новой Каховке и Каховской ГЭС

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке
Последствия удара Украины по Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Архивное фото
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ХЕРСОН, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска непрерывно обстреливали район Новой Каховки и Каховской ГЭС в Херсонской области в течение ночи и утром, выпущено более 74 ракет, большинство из них сбито российскими системами ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Прилетело 74 ракеты за ночь, утром продолжились прилеты, бьют по дорожной инфраструктуре, ГЭС... Большая часть ракет была отражена ПВО, с каждым днем результаты работы ПВО все лучше и лучше. Обстрел начался в 02.08 ночи и продолжался каждые десять минут", - сказал Леонтьев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреНовая Каховка
 
 
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