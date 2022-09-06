Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали избрание Трасс премьером Британии - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/izmeneniya-1814725045.html
В Кремле прокомментировали избрание Трасс премьером Британии
В Кремле прокомментировали избрание Трасс премьером Британии - РИА Новости, 06.09.2022
В Кремле прокомментировали избрание Трасс премьером Британии
Судя по заявлениям Лиз Трасс, которая стала новым премьером Великобритании, можно предположить, что позитивных изменений в отношениях с Россией ждать не... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:37
2022-09-06T08:46
лиз трасс
дмитрий песков
россия
великобритания
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814560766_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_d4529aae3eaef8275774a07486266353.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Судя по заявлениям Лиз Трасс, которая стала новым премьером Великобритании, можно предположить, что позитивных изменений в отношениях с Россией ждать не приходится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Честно говоря, если судить по заявлениям госпожи Трасс в отношении нашей страны в бытность министра иностранных дел, кандидата на пост, то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится", - сказал он.Поздравит ли президент России Владимир Путин Трасс с назначением на пост, Песков сказать не смог и предложил уточнить у главы государства.
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814560766_607:270:2976:2047_1920x0_80_0_0_34bacac78944143a0e853933dc3824ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лиз трасс, дмитрий песков, россия, великобритания, политика
Лиз Трасс, Дмитрий Песков, Россия, Великобритания, Политика
08:37 06.09.2022 (обновлено: 08:46 06.09.2022)
 
В Кремле прокомментировали избрание Трасс премьером Британии

Песков предположил, что позитивных изменений после избрания Трасс ждать не приходится

© AFP 2022 / Adrian DennisНовый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / Adrian Dennis
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Судя по заявлениям Лиз Трасс, которая стала новым премьером Великобритании, можно предположить, что позитивных изменений в отношениях с Россией ждать не приходится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Честно говоря, если судить по заявлениям госпожи Трасс в отношении нашей страны в бытность министра иностранных дел, кандидата на пост, то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится", - сказал он.
Поздравит ли президент России Владимир Путин Трасс с назначением на пост, Песков сказать не смог и предложил уточнить у главы государства.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 14:40
Бойтесь исполнения своих желаний: катастрофическое наследство для Лиз Трасс
 
Лиз ТрассДмитрий ПесковРоссияВеликобританияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала