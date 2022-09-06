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В Кремле прокомментировали избрание Трасс премьером Британии
В Кремле прокомментировали избрание Трасс премьером Британии - РИА Новости, 06.09.2022
В Кремле прокомментировали избрание Трасс премьером Британии
Судя по заявлениям Лиз Трасс, которая стала новым премьером Великобритании, можно предположить, что позитивных изменений в отношениях с Россией ждать не... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:37
2022-09-06T08:37
2022-09-06T08:46
лиз трасс
дмитрий песков
россия
великобритания
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Судя по заявлениям Лиз Трасс, которая стала новым премьером Великобритании, можно предположить, что позитивных изменений в отношениях с Россией ждать не приходится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Честно говоря, если судить по заявлениям госпожи Трасс в отношении нашей страны в бытность министра иностранных дел, кандидата на пост, то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится", - сказал он.Поздравит ли президент России Владимир Путин Трасс с назначением на пост, Песков сказать не смог и предложил уточнить у главы государства.
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лиз трасс, дмитрий песков, россия, великобритания, политика
Лиз Трасс, Дмитрий Песков, Россия, Великобритания, Политика
08:37 06.09.2022 (обновлено: 08:46 06.09.2022)
В Кремле прокомментировали избрание Трасс премьером Британии
Песков предположил, что позитивных изменений после избрания Трасс ждать не приходится