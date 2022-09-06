https://ria.ru/20220906/izmeneniya-1814725045.html

В Кремле прокомментировали избрание Трасс премьером Британии

В Кремле прокомментировали избрание Трасс премьером Британии - РИА Новости, 06.09.2022

В Кремле прокомментировали избрание Трасс премьером Британии

Судя по заявлениям Лиз Трасс, которая стала новым премьером Великобритании, можно предположить, что позитивных изменений в отношениях с Россией ждать не... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:37

2022-09-06T08:37

2022-09-06T08:46

лиз трасс

дмитрий песков

россия

великобритания

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Судя по заявлениям Лиз Трасс, которая стала новым премьером Великобритании, можно предположить, что позитивных изменений в отношениях с Россией ждать не приходится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Честно говоря, если судить по заявлениям госпожи Трасс в отношении нашей страны в бытность министра иностранных дел, кандидата на пост, то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится", - сказал он.Поздравит ли президент России Владимир Путин Трасс с назначением на пост, Песков сказать не смог и предложил уточнить у главы государства.

https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

россия

великобритания

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лиз трасс, дмитрий песков, россия, великобритания, политика