https://ria.ru/20220906/gospodderzhka-1814837603.html

РЭЦ: господдержка сельхозэкспортеров может быть ускорена

РЭЦ: господдержка сельхозэкспортеров может быть ускорена - РИА Новости, 06.09.2022

РЭЦ: господдержка сельхозэкспортеров может быть ускорена

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) будет применять риск-ориентированную модель при предоставлении средств господдержки компаниям АПК, сообщил в ходе... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:07

2022-09-06T14:07

2022-09-06T22:07

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

экономика

технологии

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) будет применять риск-ориентированную модель при предоставлении средств господдержки компаниям АПК, сообщил в ходе Восточного экономического форума вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.По его словам, конкретный механизм еще прорабатывается совместно с ФНС России.Он отметил, что в ближайшие два года компаниям нужно просто будет отправить продукцию на экспорт, заплатить за логистику, принести документы в Российский экспортный центр - и получить деньги."И делать это можно хоть каждый месяц", - заключил Чекушов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), экономика, технологии