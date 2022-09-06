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РЭЦ: господдержка сельхозэкспортеров может быть ускорена - РИА Новости, 06.09.2022
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РЭЦ: господдержка сельхозэкспортеров может быть ускорена
РЭЦ: господдержка сельхозэкспортеров может быть ускорена - РИА Новости, 06.09.2022
РЭЦ: господдержка сельхозэкспортеров может быть ускорена
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) будет применять риск-ориентированную модель при предоставлении средств господдержки компаниям АПК, сообщил в ходе... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:07
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российский экспортный центр (рэц)
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экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) будет применять риск-ориентированную модель при предоставлении средств господдержки компаниям АПК, сообщил в ходе Восточного экономического форума вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.По его словам, конкретный механизм еще прорабатывается совместно с ФНС России.Он отметил, что в ближайшие два года компаниям нужно просто будет отправить продукцию на экспорт, заплатить за логистику, принести документы в Российский экспортный центр - и получить деньги."И делать это можно хоть каждый месяц", - заключил Чекушов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), экономика, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Экономика, Технологии
14:07 06.09.2022 (обновлено: 22:07 06.09.2022)
 

РЭЦ: господдержка сельхозэкспортеров может быть ускорена

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов на ВЭФ-2022
Вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) будет применять риск-ориентированную модель при предоставлении средств господдержки компаниям АПК, сообщил в ходе Восточного экономического форума вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
"Если уровень доверия к компании с точки зрения Федеральной налоговой службы достаточен, то вполне возможно, что она будет получать средства до подтверждения факта экспорта. Это будет сделано для того, чтобы максимально оперативно поддерживать компании, которые в этом нуждаются, и упростить доступ к инструментам поддержки", - сказал Солодов на семинаре для участников ВЭД по мерам государственной поддержки экспорта и импорта продукции.
По его словам, конкретный механизм еще прорабатывается совместно с ФНС России.
"Со своей стороны Минпромторг для того, чтобы государство вместе с бизнесом смогли нивелировать риски изменения экспортных потоков и хеджировать эти риски, продолжает снижать административную нагрузку на экспортеров. Так, доступ к самой востребованной мере поддержки - компенсации за транспортировку промпродукции - был упрощен", - добавил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов.
Он отметил, что в ближайшие два года компаниям нужно просто будет отправить продукцию на экспорт, заплатить за логистику, принести документы в Российский экспортный центр - и получить деньги.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 19:46
РЭЦ будет безвозмездно продвигать товары АПК РФ на иностранных площадках
"И делать это можно хоть каждый месяц", - заключил Чекушов.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)ЭкономикаТехнологии
 
 
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