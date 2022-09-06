https://ria.ru/20220906/gazprom-1814750410.html

Песков рассказал, что будет делать "Газпром" при отказе ЕС от закупок

Песков рассказал, что будет делать "Газпром" при отказе ЕС от закупок - РИА Новости, 06.09.2022

Песков рассказал, что будет делать "Газпром" при отказе ЕС от закупок

После отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:12

2022-09-06T10:12

2022-09-06T10:12

экономика

цены на нефть

россия

евросоюз

газпром

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. После отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать выпадающие объемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Чем меньше газа продается на Запад, тем активнее будут попытки наших продавцов газа, то есть "Газпрома", найти альтернативных покупателей. Это абсолютно естественно. Посмотрим, насколько можно будет компенсировать эти выпадающие объемы продаваемого газа", - сказал он в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20220905/energokrizis-1814375331.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, газпром, дмитрий песков