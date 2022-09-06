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Песков рассказал, что будет делать "Газпром" при отказе ЕС от закупок - РИА Новости, 06.09.2022
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Песков рассказал, что будет делать "Газпром" при отказе ЕС от закупок
Песков рассказал, что будет делать "Газпром" при отказе ЕС от закупок - РИА Новости, 06.09.2022
Песков рассказал, что будет делать "Газпром" при отказе ЕС от закупок
После отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:12
2022-09-06T10:12
экономика
цены на нефть
россия
евросоюз
газпром
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. После отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать выпадающие объемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Чем меньше газа продается на Запад, тем активнее будут попытки наших продавцов газа, то есть "Газпрома", найти альтернативных покупателей. Это абсолютно естественно. Посмотрим, насколько можно будет компенсировать эти выпадающие объемы продаваемого газа", - сказал он в интервью "Известиям".
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экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, газпром, дмитрий песков
Экономика, Цены на нефть, Россия, Евросоюз, Газпром, Дмитрий Песков
10:12 06.09.2022
 
Песков рассказал, что будет делать "Газпром" при отказе ЕС от закупок

Песков: после отказа Европы "Газпром" будет активнее искать альтернативных покупателей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. После отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать выпадающие объемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Чем меньше газа продается на Запад, тем активнее будут попытки наших продавцов газа, то есть "Газпрома", найти альтернативных покупателей. Это абсолютно естественно. Посмотрим, насколько можно будет компенсировать эти выпадающие объемы продаваемого газа", - сказал он в интервью "Известиям".
Закрытая автозаправочная станция BP в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 08:00
Кризис уничтожает рынок энергетики
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЕвросоюзГазпромДмитрий Песков
 
 
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