https://ria.ru/20220906/gazprom-1814750410.html
Песков рассказал, что будет делать "Газпром" при отказе ЕС от закупок
Песков рассказал, что будет делать "Газпром" при отказе ЕС от закупок - РИА Новости, 06.09.2022
Песков рассказал, что будет делать "Газпром" при отказе ЕС от закупок
После отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:12
2022-09-06T10:12
2022-09-06T10:12
экономика
цены на нефть
россия
евросоюз
газпром
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. После отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать выпадающие объемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Чем меньше газа продается на Запад, тем активнее будут попытки наших продавцов газа, то есть "Газпрома", найти альтернативных покупателей. Это абсолютно естественно. Посмотрим, насколько можно будет компенсировать эти выпадающие объемы продаваемого газа", - сказал он в интервью "Известиям".
https://ria.ru/20220905/energokrizis-1814375331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, газпром, дмитрий песков
Экономика, Цены на нефть, Россия, Евросоюз, Газпром, Дмитрий Песков
Песков рассказал, что будет делать "Газпром" при отказе ЕС от закупок
Песков: после отказа Европы "Газпром" будет активнее искать альтернативных покупателей