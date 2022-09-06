https://ria.ru/20220906/gaz-1814894462.html

Нобелевский лауреат по физике научил итальянцев варить пасту, экономя газ

Нобелевский лауреат по физике научил итальянцев варить пасту, экономя газ - РИА Новости, 06.09.2022

Нобелевский лауреат по физике научил итальянцев варить пасту, экономя газ

Лауреат Нобелевской премии по физике Джорджо Паризи объяснил жителям Италии, как варить традиционную пасту, максимально экономя при этом газ. Как сообщает... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:55

2022-09-06T16:55

2022-09-06T17:15

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии по физике Джорджо Паризи объяснил жителям Италии, как варить традиционную пасту, максимально экономя при этом газ. Как сообщает газета La Repubblica, он заметил, что приготовить пасту можно на выключенной плите.По словам ученого, секрет приготовления одного из столпов итальянской кухни в условиях тотальной экономии газа — вовремя выключить плиту и как можно плотнее прикрыть крышку кастрюли. Паризи уверен, что после того, как вода на работающей плите вскипела, а макароны проварились в ней две минуты, газ можно выключать, чтобы плита остывала самостоятельно."Самое главное — постоянно держать крышку закрытой, много тепла теряется через испарение. После того как макароны закипят, я ставлю газ на минимум, чтобы они варились очень слабо, не расходуя газ. Но можно и отключить его. Очевидно, что таким образом вы потребляете еще меньше газа, и я думаю, что макароны готовятся точно так же. В конце концов, макароны хорошо готовятся даже в горах, где вода закипает при температуре 90 градусов. Крышка имеет большое значение", — заявил Паризи.Журналисты газеты отметили, что такие советы могут, к сожалению, пригодиться жителям Италии, так как привычный расход газа становится все более дорогим удовольствием."Теперь, когда рост цен приводит к увеличению счетов за коммунальные услуги, а впереди появилась еще и угроза рационирования газа, приготовление пищи без огня снова входит в моду. И если этот метод разделяет лауреат Нобелевской премии, видимо, ему можно доверять", — резюмировал автор статьи.Западные страны, включая Италию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220906/eni-1814860296.html

https://ria.ru/20220905/gaz-1814625817.html

https://ria.ru/20220906/raskol-1814876406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, италия, москва, сша