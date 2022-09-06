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Италия планирует сократить потребление газа на пять миллиардов кубометров - РИА Новости, 06.09.2022
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Италия планирует сократить потребление газа на пять миллиардов кубометров
Италия планирует сократить потребление газа на пять миллиардов кубометров - РИА Новости, 06.09.2022
Италия планирует сократить потребление газа на пять миллиардов кубометров
Италия примет меры по сокращению потребления природного газа, что может позволить ей сэкономить порядка 5,3 миллиарда кубометров природного газа, сообщает... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:34
2022-09-06T14:34
италия
россия
в мире
природный газ
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РИМ, 6 сен – РИА Новости. Италия примет меры по сокращению потребления природного газа, что может позволить ей сэкономить порядка 5,3 миллиарда кубометров природного газа, сообщает газета il Messaggero со ссылкой на регламент министерства экологического перехода.Документ призван обеспечить запасы, которые на европейском уровне "позволяют подготовиться к возможным прекращениям поставок газа из России". В частности, подобные меры экономии приведут к снижению температуры на 1 градус при отоплении здании: новый порог установлен в +17 с люфтом в два градуса для промышленных и производственных помещений, и +19 с тем же лагом в два для всех остальных зданий, отмечает il Messaggero.Подобная экономия, по оценкам, позволит сократить общее потребление газа на 5,3 миллиарда кубометров "за счет производства электроэнергии из других видов топлива, помимо газа (около 2,1 миллиарда) и экономии, связанной с теплоснабжением (около 3,2 миллиарда кубов)", говорится в документе министерства. Кроме того, власти Италии намерены провести широкую рекламно-информационную кампанию для разъяснения мер по энергосбережению.Министр по вопросу экологических преобразований Роберто Чинголани на прошлой неделе проиллюстрировал положения плана на заседании правительства. По сообщению газеты la Repubblica, итальянские власти при его выполнении рассчитывают на совесть и здравый смысл жителей, в частности, отмечая возможность сэкономить на счет за электроэнергию при минимальных бытовых усилиях, вроде использования печи при готовке или сокращения пребывания в душе с 7 до 5 минут.Объем потребления общенационального газа в Италии за 2021 год, согласно данным оператора газотранспортной сети Snam, составил 76 миллиардов кубометров с ростом почти на 8% по сравнению с 2020 года. Глава аналитического и исследовательского центра в области энергетики Nomisma Давиде Табарелли на минувшей неделе предупредил, что Италии придется столкнуться с нормированием энергии уже в январе в случае немедленного прекращения поставок из России. По его словам, Италия на данный момент смогла заменить 17 из 29 миллиардов кубометров из импорта российского газа.
https://ria.ru/20220906/krizis-1814782778.html
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италия, россия, в мире, природный газ
Италия, Россия, В мире, Природный газ
14:34 06.09.2022
 
Италия планирует сократить потребление газа на пять миллиардов кубометров

Италия примет меры по сокращению потребления газа на 5,3 миллиарда кубометров

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в медиабанкФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 6 сен – РИА Новости. Италия примет меры по сокращению потребления природного газа, что может позволить ей сэкономить порядка 5,3 миллиарда кубометров природного газа, сообщает газета il Messaggero со ссылкой на регламент министерства экологического перехода.
Документ призван обеспечить запасы, которые на европейском уровне "позволяют подготовиться к возможным прекращениям поставок газа из России". В частности, подобные меры экономии приведут к снижению температуры на 1 градус при отоплении здании: новый порог установлен в +17 с люфтом в два градуса для промышленных и производственных помещений, и +19 с тем же лагом в два для всех остальных зданий, отмечает il Messaggero.
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Подобная экономия, по оценкам, позволит сократить общее потребление газа на 5,3 миллиарда кубометров "за счет производства электроэнергии из других видов топлива, помимо газа (около 2,1 миллиарда) и экономии, связанной с теплоснабжением (около 3,2 миллиарда кубов)", говорится в документе министерства. Кроме того, власти Италии намерены провести широкую рекламно-информационную кампанию для разъяснения мер по энергосбережению.
Министр по вопросу экологических преобразований Роберто Чинголани на прошлой неделе проиллюстрировал положения плана на заседании правительства. По сообщению газеты la Repubblica, итальянские власти при его выполнении рассчитывают на совесть и здравый смысл жителей, в частности, отмечая возможность сэкономить на счет за электроэнергию при минимальных бытовых усилиях, вроде использования печи при готовке или сокращения пребывания в душе с 7 до 5 минут.
Объем потребления общенационального газа в Италии за 2021 год, согласно данным оператора газотранспортной сети Snam, составил 76 миллиардов кубометров с ростом почти на 8% по сравнению с 2020 года. Глава аналитического и исследовательского центра в области энергетики Nomisma Давиде Табарелли на минувшей неделе предупредил, что Италии придется столкнуться с нормированием энергии уже в январе в случае немедленного прекращения поставок из России. По его словам, Италия на данный момент смогла заменить 17 из 29 миллиардов кубометров из импорта российского газа.
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