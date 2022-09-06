https://ria.ru/20220906/gaz-1814773189.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 2220 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 2220 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 06.09.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 2220 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе на торгах во вторник ускоряли темпы снижения до 12%, опускались ниже 2220 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:26

2022-09-06T11:26

2022-09-06T11:27

экономика

россия

газпром

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северный поток

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на торгах во вторник ускоряли темпы снижения до 12%, опускались ниже 2220 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2423,5 доллара за тысячу кубометров (-4,7%) и в первый час торгов опускались не более чем на 8%. Однако позже котировки ускорили темпы снижения и максимально опускались до 2215,9 доллара (-12,8%). По состоянию на 10.48 мск цены находятся на отметке 2254,8 доллара (-11,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2542,9 доллара за тысячу кубометров.Компания "Газпром" в пятницу сообщила, что газопровод "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно международными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний значительный рост был во второй половине августа. На новостях о трехдневной приостановке "Северного потока" на техобслуживание котировки достигали 3500 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20220906/gazprom-1814750410.html

https://ria.ru/20220906/spg-1814714374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, газпром, siemens, северный поток, европа, природный газ, в мире, цены