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ЕК во вторник обсудит лимит цен на российский газ, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2022
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ЕК во вторник обсудит лимит цен на российский газ, сообщил источник
ЕК во вторник обсудит лимит цен на российский газ, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2022
ЕК во вторник обсудит лимит цен на российский газ, сообщил источник
Еврокомиссия и комитет постпредов стран Евросоюза во вторник обсудят введение лимита цен на российский газ перед обсуждением министрами энергетики стран блока... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T00:06
2022-09-06T00:06
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россия
еврокомиссия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Еврокомиссия и комитет постпредов стран Евросоюза во вторник обсудят введение лимита цен на российский газ перед обсуждением министрами энергетики стран блока для борьбы с энергокризисом и усиления санкций против РФ, сообщил РИА Новости источник в ЕС.По его словам, предложение о введении ограничений цен на российский газ с большой вероятностью будет принято на встрече во вторник и передано для обсуждений европейскими министрами энергетики в пятницу.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть России является полным абсурдом, РФ не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.
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экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз
00:06 06.09.2022
 
ЕК во вторник обсудит лимит цен на российский газ, сообщил источник

ЕК и комитет постпредов стран ЕС во вторник обсудят лимит цен на российский газ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Еврокомиссия и комитет постпредов стран Евросоюза во вторник обсудят введение лимита цен на российский газ перед обсуждением министрами энергетики стран блока для борьбы с энергокризисом и усиления санкций против РФ, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Это включено в предложение, но чтобы представить это для министров энергетики, комиссии необходимо обсудить это с постпредами стран-членов в COREPER (комитет постпредов государств ЕС) завтра", - сообщил источник агентства в понедельник.
По его словам, предложение о введении ограничений цен на российский газ с большой вероятностью будет принято на встрече во вторник и передано для обсуждений европейскими министрами энергетики в пятницу.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть России является полным абсурдом, РФ не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.
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