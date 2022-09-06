https://ria.ru/20220906/frantsiya-1814871453.html

Французский министр заявила о наилучшей подготовке страны к зиме

Французский министр заявила о наилучшей подготовке страны к зиме - РИА Новости, 06.09.2022

Французский министр заявила о наилучшей подготовке страны к зиме

Франция мобилизовала все ресурсы и наилучшим образом подготовилась к предстоящей зиме, сообщила во вторник журналистам министр энергетических преобразований... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:50

2022-09-06T15:50

2022-09-06T15:50

франция

евросоюз

в мире

цены на нефть

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dc84a3350598b53ff515327d020f5e6.jpg

ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Франция мобилизовала все ресурсы и наилучшим образом подготовилась к предстоящей зиме, сообщила во вторник журналистам министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше."Следуя разработанному правительством плану, мобилизовав ресурсы, Франция показала, что находится в наилучшем положении, чтобы пережить зиму. Наши газохранилища максимально заполнены, у нас есть функционирующий СПГ-терминал, мы запустили проект производства биогаза. Все это вносит вклад в усиление нашей стойкости", - заявила министр в ходе обращения к журналистам, которое транслировал телеканал BFMTV.По состоянию на пятницу, французские газохранилища были заполнены на 92%.Министр отметила также, что Франция менее, чем другие страны ЕС, зависит от российского газа. "Франция остается крупной энергетической державой. Нужно перестать винить себя в сегодняшней ситуации. Все европейские страны ощутили на себе влияние конфликта на Украине, но Франция менее зависима от российского газа, чем большинство других соседних стран", - сообщила министр.Накануне президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена поставлять больше газа Германии, от которой в свою очередь планирует получать электричество. При этом в конце августа министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме".Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже частично сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. С понедельника из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов.Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.

https://ria.ru/20220905/kholod-1814526974.html

https://ria.ru/20220901/imperiya-1813611977.html

https://ria.ru/20220826/zima-1812209355.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, евросоюз, в мире, цены на нефть, санкции в отношении россии