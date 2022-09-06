Рейтинг@Mail.ru
Французский министр заявила о наилучшей подготовке страны к зиме - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/frantsiya-1814871453.html
Французский министр заявила о наилучшей подготовке страны к зиме
Французский министр заявила о наилучшей подготовке страны к зиме - РИА Новости, 06.09.2022
Французский министр заявила о наилучшей подготовке страны к зиме
Франция мобилизовала все ресурсы и наилучшим образом подготовилась к предстоящей зиме, сообщила во вторник журналистам министр энергетических преобразований... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:50
2022-09-06T15:50
франция
евросоюз
в мире
цены на нефть
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dc84a3350598b53ff515327d020f5e6.jpg
ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Франция мобилизовала все ресурсы и наилучшим образом подготовилась к предстоящей зиме, сообщила во вторник журналистам министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше."Следуя разработанному правительством плану, мобилизовав ресурсы, Франция показала, что находится в наилучшем положении, чтобы пережить зиму. Наши газохранилища максимально заполнены, у нас есть функционирующий СПГ-терминал, мы запустили проект производства биогаза. Все это вносит вклад в усиление нашей стойкости", - заявила министр в ходе обращения к журналистам, которое транслировал телеканал BFMTV.По состоянию на пятницу, французские газохранилища были заполнены на 92%.Министр отметила также, что Франция менее, чем другие страны ЕС, зависит от российского газа. "Франция остается крупной энергетической державой. Нужно перестать винить себя в сегодняшней ситуации. Все европейские страны ощутили на себе влияние конфликта на Украине, но Франция менее зависима от российского газа, чем большинство других соседних стран", - сообщила министр.Накануне президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена поставлять больше газа Германии, от которой в свою очередь планирует получать электричество. При этом в конце августа министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме".Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже частично сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. С понедельника из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов.Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.
https://ria.ru/20220905/kholod-1814526974.html
https://ria.ru/20220901/imperiya-1813611977.html
https://ria.ru/20220826/zima-1812209355.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79ab1a44d0d1a4d1f10470402ca1a822.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, евросоюз, в мире, цены на нефть, санкции в отношении россии
Франция, Евросоюз, В мире, Цены на нефть, Санкции в отношении России
15:50 06.09.2022
 
Французский министр заявила о наилучшей подготовке страны к зиме

Министр энергетики Панье-Рюнаше: Франция наилучшим образом подготовилась к зиме

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкВид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Франция мобилизовала все ресурсы и наилучшим образом подготовилась к предстоящей зиме, сообщила во вторник журналистам министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше.
"Следуя разработанному правительством плану, мобилизовав ресурсы, Франция показала, что находится в наилучшем положении, чтобы пережить зиму. Наши газохранилища максимально заполнены, у нас есть функционирующий СПГ-терминал, мы запустили проект производства биогаза. Все это вносит вклад в усиление нашей стойкости", - заявила министр в ходе обращения к журналистам, которое транслировал телеканал BFMTV.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 13:13
Боррель уверен, что Европе не грозит смерть от холода
По состоянию на пятницу, французские газохранилища были заполнены на 92%.
Министр отметила также, что Франция менее, чем другие страны ЕС, зависит от российского газа. "Франция остается крупной энергетической державой. Нужно перестать винить себя в сегодняшней ситуации. Все европейские страны ощутили на себе влияние конфликта на Украине, но Франция менее зависима от российского газа, чем большинство других соседних стран", - сообщила министр.
Накануне президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена поставлять больше газа Германии, от которой в свою очередь планирует получать электричество. При этом в конце августа министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме".
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 08:00
На руинах Европы рождается новая империя
Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже частично сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. С понедельника из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов.
Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 08:00
"Каждый за себя"? Как Европа готовится к зиме
 
ФранцияЕвросоюзВ миреЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала